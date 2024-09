Ed Sheeran y Coldplay cantan juntos sus mayores éxitos en el Global Citizen Festival

El Global Citizen Festival ha tenido lugar el sábado 28 de septiembre por la noche en el parque Central Park de Nueva York. Durante las seis horas completas de concierto (que se pueden ver aquí), han actuado artistas de la talla de Post Malone, Doja Cat, Lisa, Rauw Alejandro o Benson Boone.

El festival está organizado por Global Citizen, una plataforma social cuyo objetivo es "resolver los mayores retos del mundo", como la pobreza extrema. Bajo este contexto, Ed Sheeran y Chris Martin, de Coldplay, han querido unirse a este acontecimiento benéfico para interpretar cuatro de los mayores éxitos de sus carreras: Yellow y Viva la vida por parte del grupo, Shape of You y Thinking Out Loud del británico.

Ambos cantantes han fusionado sus voces, sus guitarras y el piano en uno de los momentos más especiales del concierto.

'Yellow'

Yellow es la canción de Coldplay más escuchada del momento en plataformas digitales y transmite "brillo, esperanza y devoción", tal y como ha definido Chris Martin en alguna ocasión.

'Viva la vida'

También de Coldplay, Viva la vida es una oda a estar vivo.

'Shape of You'

Shape of You se trata del tema con mayor número de reproducciones en Spotify de Ed Sheeran, y su presencia en el Global Citizen Festival no podía faltar.

'Thinking Out Loud'

También sobre amor, ambos han interpretado otra de las canciones más exitosas de Ed Sheeran.