Ed Sheeran compone uno de los temas del nuevo disco de BTS, 'Make It Right'

ESTRENO

Los coreanos BTS publican este viernes su nuevo disco, bautizado 'Map of Soul: Persona', que ha llegado repleto de sorpresas. La cantante Halsey se une a ellos en 'Boy with luv' y Ed Sheeran es el responsable de la letra de 'Make It Right'. Rompiendo récords en 3,2,1...

