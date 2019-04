Así es el esperado vídeo de 'Boy with luv', el nuevo tema de BTS junto a Halsey

Rompiendo récords en 3,2,1... La colaboración de BTS y Halsey acaba de ver la luz y teniendo en cuenta la horda de fans que la banda coreana acumula por todo el mundo... ¡Puede que este tema supere el récord de visualizaciones en Youtube, pódium que lidera Ariana Grande con ' Thank U Next '!

Halsey y BTS en el videoclip de 'Boy With Luv' / YouTube

La colaboración de Halsey y BTS ya es una realidad, y el adelanto de 28 segundos que la banda publicó antes de su estreno desató la locura del ejército Army en las redes. En solo cinco horas consiguió 4 millones de visitas. Cuidado, porque la canción promete romper récords de streaming.

'Boy with luv' será el primer single del nuevo álbum de la banda coreana, titulado 'Map of Soul: Persona', que todavía no tiene fecha de estreno. La dirección del videoclip corre a cargo de YongSeok Choi.

A través de las imágenes, muy coloridas, BTS se divierten con Halsey. Y, aunque los auténticos protagonistas del vídeo son los miembros de la banda, ya que la cantante aparece poco, el videoclip está lleno de baile y cambios de escenografía.

Este fin de semana los chicos de BTS cruzarán el charco y debutarán en el conocido programa estadounidense Saturday Night Live, donde Jimmy Fallon ha entrevistado a los personajes y artistas más ilustres del cine, la música y la televisión. El próximo lunes se hará oficial la lista completa de canciones de este nuevo disco.

La admiración de Halsey por BTS viene de lejos. El pasado mes de agosto, la cantante escribía en su Instagram: "no concebía venir a Seúl y no ver a estos chicos. No puedo esperar para verles en el Staples Center. Estoy orgullosa".

