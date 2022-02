Ed Sheeran y Taylor Swift hacen un bonito guiño al pasado en 'The Joker and the Queen'

Ed Sheeran y Taylor Swift han vuelto a unir su talento en el remix de The Joker and the Queen , una de las canciones incluidas en Equal, el último disco del británico. En su videoclip han hecho un bonito guiño a su primera colaboración.

Ed Sheeran y Taylor Swift vuelven a unir sus voces en una colaboración musical. Tras avanzar que muy pronto lanzaría una canción con una "artista americana", Ed anunció en los recientes premios Brit Awards que se trataba de Taylor Swift, para poco después confirmar que se trataría del remix de The Joker and the Queen.

Esta canción es una de las baladas mejor recibidas de Equal, el último álbum del artista británico y no eran pocos los que pedían una nueva colaboración entre los dos amigos. El videoclip empieza con el exterior de dos casas para rápidamente pasar a pantalla partida y mostrar dos historias paralelas, las de un chico y una chica que presumiblemente los representan a ellos mismos.

Pero lo realmente entrañable de este vídeo lo vemos nada más ver la imagen de unas manos sosteniendo un marco con una foto de unos niños: los que aparecían en el videoclip de Everything has changed, la primera colaboración juntos que hicieron hace justo 10 años.

A continuación, vemos que, efectivamente, los protagonistas del vídeo del remix de The Joker and The Queen son estos actores, ahora ya adolescentes. Un guiño de lo más adorable que ha enternecido a los más nostálgicos.

Ed y Taylor, más de una década de amistad

Ed Sheeran y Taylor Swift se conocieron en 2012, cuando grabaron Everything has changed para el álbum Red de la estadounidense. A partir de ese momento, se creó una profesional que se hemos visto plasmada en otras colaboraciones como End Game, incluida en el disco Reputation de Taylor; o en la más reciente Run (From the Vault), tema que forma parte de Red (Taylor's version).

Pero lo que también nació con esa primera colaboración fue una bonita amistad entre ambos que continúa hasta día de hoy. Ambos se dedican preciosas palabras en público cuando hablan del otro, como hizo Taylor Swift el año pasado en Entertainment Tonight: "Lo que ha sido genial es verlo crecer [a Ed Sheeran] como persona y, ya sabes, ambos hemos pasado por muchos cambios, pero todo sigue igual entre nosotros"

"Es una de esas amistades que no se mueven, incluso cuando toda la vida se mueve. Es un amigo maravilloso. Siempre está ahí cuando necesito hablar", añadió.

Por su parte, Ed reveló a GQ en 2017 que una de las claves de su amistad se basaba en la identificación como personas: "Taylor nunca fue una chica popular en la escuela. Yo nunca fui uno chico popular en la escuela. Y luego llegó un momento en que te conviertes en el chico más popular de la escuela, y ambos lo llevamos demasiado lejos"

"Ella quiere ser la artista femenina más grande del mundo y yo quiero ser el artista masculino más grande del mundo. También se debe a que siempre te dicen que no puedes hacer algo y dices, 'Jódete. Yo puedo'", concluyó.