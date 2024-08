El Summerfest 2024 cierra su tercera edición con el gran concierto de Estopa

Todo festival llega a su fin, y así ha ocurrido con el Occident Summerfest 2024.

Después de tres ediciones, la cita musical reafirma su posición como evento cultural de referencia en la Cerdanya: el evento ha vendido el 93% de sus entradas.

En total, la edición de este verano cierra con 20.055 asistentes, consiguiendo colgar el cartel de sold out en cinco de las ocho noches del 17 al 26 de agosto.

Por supuesto, el concierto más especial ha sido el de cierre, protagonizado por Estopa, dúo que ha conseguido agotar todas las entradas y ha hecho resonar con sus canciones de toda su trayectoria.

25 aniversario de Estopa

Los hermanos catalanes han celebrado en la Cerdanya los 25 años de su debut discográfico, cerrando por todo lo alto el festival.

Además, la tercera edición del Occident Summerfest ha conseguido vender todas las entradas de las actuaciones de Abba The New Experience, El Pot Petit amb La Black Music Big Band, The Tyets, Joan Dausà y Estopa.

Otros de los conciertos más señalados han sido los de Amaral, Luz Casal y Taburete, quienes han aportado una propuesta musical diversa y de mucha calidad, a la altura de un festival en los Pirineos.

Muy buena acogida

Juli Guiu, presidente del Grupo Clipper's y director del festival, ha expresado: "Estamos profundamente satisfechos con la acogida que ha tenido esta tercera edición del Occident Summerfest. La respuesta del público ha superado nuestras expectativas,

y nos enorgullece haber podido ofrecer una programación que combina calidad artística y diversidad cultural en un entorno tan especial como es la Cerdanya".

"Este éxito nos impulsa a seguir trabajando para que el festival continúe creciendo y reafirmándose como una cita ineludible en el calendario de eventos culturales de los Pirineos", ha compartido.