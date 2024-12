Taylor Swift se acerca al final de 'The Eras Tour' y hace saltar las alarmas sobre otro documental en Vancouver

Taylor Swift en 'The Eras Tour' | Getty Images

¿Habrá un segundo documental sobre The Eras Tour? Taylor Swift ha hecho y está haciendo historia con su gira internacional donde homenajea toda la música que ha estrenado desde su debut en 2006.

El 17 de marzo de 2023, la estadounidense dio el pistoletazo de salida a su tour en Glendale. Desde entonces, ha pasado por América del Norte, Latinoamérica, Asia, Oceanía y Europa para unirse con su público en unos conciertos históricos, ya que The Eras Tour ha conseguido proclamarse como la primera gira de conciertos en el mundo en recaudar mil millones de dólares.

Ahora, Taylor Swift ha iniciado el principio del fin del tour. Los últimos shows tendrán lugar el 7 y 8 de diciembre en Vancouver (Canadá), después de haber celebrado un primer concierto en la ciudad el 6 de diciembre. Y ahí es donde han surgido los rumores sobre un posible segundo documental de The Eras Tour.

El primero, titulado Taylor Swift: The Eras Tour, se estrenó a nivel internacional el 13 de octubre de 2023. La obra, dirigida por Sam Wrench, se convirtió en la película de concierto más recaudadora de la historia con más de 261 millones de dólares.

¿Por qué se especula con otro documental de 'The Eras Tour'?

Durante el concierto celebrado por Taylor Swift en Vancouver el viernes 6 de diciembre, los seguidores de la artista han captado imágenes con sus teléfonos móviles donde se percibe que una cámara está grabando de cerca a la estadounidense a lo largo de la celebración del show, tanto dentro como fuera del escenario.

Esto podría suponer la captación de imágenes para un segundo documental de The Eras Tour, esta vez incorporando las canciones del último disco de Taylor Swift, The Tortured Poets Department (2024), que no aparecen en la primera película.

¿Qué estará tramando la estadounidense? Sin duda, los últimos conciertos de la gira bien merecen quedar inmortalizados para la historia.