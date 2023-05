Taylor Swift anuncia la fecha de lanzamiento de 'Speak Now (Taylor's Version)' en The Eras Tour

Ya es oficial: Taylor Swift por fin publicará su propia versión de uno de sus discos más importantes de su carrera, Speak Now.

La artista ha anunciado en su último concierto de The Eras Tour lo que sus fans llevaban sospechando desde el lanzamiento de Midnights, donde vimos multitud de Easter Eggs relacionados con el lanzamiento de este disco, uno de los más importantes y significativos de la carrera de la cantante.

Taylor ha hecho una pausa durante su show para hablar con sus fans y soltar la bomba, con un especial mensaje: "He estado planeando esto por un tiempo, sabéis cuánto me gusta planear cosas y sorprenderos, es mi lenguaje del amor con vosotros", ha dicho emocionada a sus seguidores.

"Creo que mejor que hablar sobre esto os lo voy a enseñar, así que prestad atención a mis espaldas", ha continuado, y tras estas palabras, las pantallas que había en el escenrio han proyectado la noticia: Speak Now Taylor's Version Disponible el 7 de julio.

Durante y después de este anuncio los asistentes se han vuelto eufóricos y Taylor ha dado saltos de ilusión por la reacción, y la multitud ha comenzado ha cantar a pleno pulmon junto e ella Sparks Fly, tema perteneciente a este disco.

Pese a que las redes se han hecho eco de esta noticia a la velocidad de la luz, la intérprete de Anti-Hero también ha anuciado de manera oficial en su perfiles el lazamiento del disco para dar a conocer la buena nueva entre sus fans de todo el mundo con un texto muy personal.

"Me llena de tanto orgullo y alegría anunciar que mi versión de Speak Now saldrá el 7 de julio (justo a tiempo para el 9 de julio, iykyk 😆) En primer lugar hice Speak Now completamente sola, entre los 18 y los 20 años. Las canciones que me salieron en aquel momento de mi vida tenían una honestidad brutal, eran confesiones de diario sin filtro, con una melancolía salvaje. Me encanta este álbum porque cuenta una historia de crecer, agitarse, volar y estrellarse, y sobrevivir para hablar de ello. Con seis canciones adicionales que he sacado de la bóveda, no puedo esperar para celebrar Speak Now (Taylor's Version) con vosotros el 7 de julio", ha escrito.

De sus 10 álbumes de estudio, Taylor ha regrabado ya tres de los seis discos cuyos derechos pertenecían a Big Machine Records: Fearless, Red y Speak Now.