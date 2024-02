Taylor Swift anuncia una versión exclusiva de su nuevo disco e incluye la canción extra 'The Bolter'

El 19 de abril se estrena The tortured poets department , el nuevo disco de Taylor Swift, y llega con una sorpresita bajo del brazo. La artista ha anunciado en redes una versión extra del álbum, que incluye una canción exclusiva The Bolter.

Los fans de Taylor Swift no esperaban que fuera a aprovechar la gala de los Premios Grammy para anunciar por sorpresa la llegada de su decimoprimer disco, The tortured poets department.

El álbum se publica el 19 de abril y todo apunta a que será un proyecto intimista, nostálgico y dedicado a su relación fallida con Joe Alwyn. No nos sorprende porque la de Pensilvania nos ha acostumbrado a menciones a sus exparejas y en este caso se evidencia por los títulos de algunas canciones como But Daddy I Love Him (Pero papá, yo le quiero) o I Can Do It with a Broken Heart (Puedo hacerlo con un corazón roto).

Y este viernes, ha anunciado por sorpresa que saldrá a la venta una edición exclusiva del disco que incluye la canción extra The Bolter. "Nombre de archivo: The Bolter", ha escrito en Instagram junto a la carátula del álbum. "Reserva ahora la nueva edición de The tortured poets department con un bonus track exclusivo por tiempo limitado en mi sitio web".

Qué significa 'The Bolter'

A falta de que Taylor Swift publique la canción y podamos escuchar la letra, The Bolter podría hacer referencia a la novela homónima publicada por Frances Osborne en 2008, que cuenta la historia de Idina Sackville. Fue una mujer que vivió a principios del S. XXI y escandalizó a la sociedad británica por haberse divorciado varias veces y revelar sin tapujos que cometía infidelidades.

Se mudó a Kenia con su tercer marido, Josslyn Hay, y se unieron al grupo Happy Valley, formado por aristócratas y nobles británicos expatriados que vivían al margen de la sociedad. Sus fiestas eran legendarias y predominaba el consumo de alcohol, drogas, así como las orgías o el intercambio de parejas.

De hecho, el término 'bolter' significa mujeres que rompían las reglas y se cargaban sus matrimonios. La intérprete de Cruel summer podría verse reflejada en Idina porque terminó su relación con Joe después de seis años cuando todos pensaban que iban a casarse.

