Taylor Swift anuncia nuevo disco, 'The tortured poets department', con referencias a su ex, Joe Aldwyn

Muchos seguidores esperaban que Taylor Swift confirmase la reedición de Reputation (Taylor's Version), pero la sorpresa no dejó de ser mayúscula. La cantante ya tiene un nuevo disco preparado y la cuenta atrás para su estreno ha comenzado. Se llama The tortured poets department (El departamento de poetas torturados) y saldrá a la venta el próximo 19 de abril.

Para el anuncio, la intérprete eligió como escenario la 66 edición de los Grammy, celebrados este domingo en Los Ángeles. Justo en el momento en el que se subió al escenario a agradecer su galardón al mejor álbum de pop vocal por Midnights.

"Sé que la forma en la que vota la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans, así que quiero agradecérselo a los fans contando un secreto que he guardado durante los últimos dos años", dijo antes de anunciar su próximo proyecto. "Sale el 19 de abril. ¡Se llama The tortured poets department'. Me voy a ir y ahora mismo publico la portada", añadió.

La cantante hacía historia esta madrugada al convertirse en la primera artista de la historia que gana cuatro veces el Grammy a Mejor Álbum, la categoría reina. Midnights lo ha recibido este año y el galardón se suma a los ya recibidos por Fearless (2010), 1989 (2016) y Folklore (2020).

La de Pensilvania no actuó en la ceremonia porque nada más finalizase debía poner rumbo rápidamente a Japón para proseguir su exitosa gira Eras Tour.

La portada y las canciones

The tortured poets departmentes el undécimo álbum de la artista y contendrá 16 temas.

Junto a la portada oficial del disco se han desvelado varias carátulas y un poema escrito por The Chairman, uno de los miembros de este "departamento de poetas torturados".

Voy a mostraros la evidencia

Mi escudo de armas empañado

Mis musas, que adquirí como moratones

Mis talismanes y amuletos

El sonido de bombas de amor

La tinta negra en mis venas

Todo vale en el amor y la poesía...

¿Un disco dedicado a Joe Aldwyn?

Los swifties no han tardado mucho en encontrar referencias y conexiones entre este nuevo álbum de Taylor y su relación con Joe Aldwyn. Después de seis años de amor en absoluto secretismo, su ruptura se conocía el pasado mes de mayo. No se trataría, ni mucho menos, del primer disco que Swift dedica a un desamor. Son multitud las canciones que hablan de exparejas reales.

Así, el título de este disco parece ser la mención más clara. Se llama The tortured poets department y, curiosamente, Joe Aldwyn tiene un grupo de WhatsApp con Paul Mescal y Andrew Scott llamadoThe Tortured Man Club.

Lo confirmó él mismo en una entrevista con Variety hace dos años.