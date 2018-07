Taylor Swift, llena de barro en su nuevo videoclip 'Out Of The Woods'

Taylor Swift se enfrenta a lobos , temperaturas extremas, y se ensucia de barro en su nuevo videoclip Out Of The Woods . El tema es el sexto single de 1989 , su disco más exitoso hasta la fecha.

Taylor Swift en su videoclip 'Out Of The Woods' / YouTube

Taylor Swift ha querido despedir el 2015 por todo lo alto, así que ha decidido estrenar el videoclip para la canción Out Of The Woods durante la noche de fin de año en el programa Dick Clark's New Year's Rockin' Eve.

En el videoclip, grabado en diferentes localizaciones de Nueva Zelanda, se puede ver a la cantante perseguida por lobos, enfrentándose a temperaturas extremas, enredada entre raíces que surgen inesperadamente del suelo, y sucia de barro hasta las orejas.

"She lost him, but she found herself, and somehow that was everything". Así acaba el videoclip para Out Of The Woods, canción que supuestamente habla de Harry Styles.