Taylor Swift recibirá el primer premio a la mejor dirección artística en los VMAs
La cantante Taylor Swift será galardonada con el premio MTV VMA a la mejor dirección artística por haber ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual con videoclips como Karma (feat. Ice Spice), The Fate of Ophelia o Opalite.
Taylor Swift aparece de manera inesperada en la ceremonia de los Premios Emmy 2026
Travis Kelce revela la razón por la que celebró su boda con Taylor Swift en el Madison Square Garden y muestra su anillo
Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor dirección artística en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.
Este nuevo galardón reconoce a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual, según informó la producción de estos premios en un comunicado.
"Celebran una trayectoria profesional sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores", explica el escrito.
Swift ha dirigido algunos de los vídeos más representativos de su carrera, entre los que destacan Karma (feat. Ice Spice) o más recientemente The Fate of Ophelia y Opalite.
La intérprete ha sido nominada siete veces a mejor directora en los MTV Video Music Awards, de los cuales ha ganado en cuatro ocasiones.
Swift llega a la ceremonia como la segunda artista con más nominaciones, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.
Pero quien lidera la lista es Madonna, con once candidaturas, incluidas las tres grandes: vídeo del año por Confessions II – The Film, y artista y canción del año, esta última por Bring Your Love, junto a Sabrina Carpenter.
Los VMAs serán presentados por Snoop Dogg y se verán en vivo desde Los Ángeles el 27 de septiembre por la cadena de televisión CBS, con retransmisión simultánea por MTV y por Paramount+ (Premium) en EE.UU..
La emisión también estará disponible globalmente al día siguiente en Paramount+ y MTV.