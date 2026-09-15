Taylor Swift aparece de manera inesperada en la ceremonia de los Premios Emmy 2026

Taylor Swift apareció este lunes en los Premios Emmy en un video parte de un breve número cómico de la serie Law and Order (Ley y orden) haciendo una parodia sobre la posibilidad de participar en la 78ª edición de estos premios.

En el vídeo, la cantante sale junto a la detective Olivia Benson (la actriz Mariska Hargitay, gran amiga suya y maestra de ceremonias de la gala) y da vida a otra agente de la oficina de Unidad de Víctimas Especiales (UVE, en inglés). Las dos tratan de resolver el misterio de si la estrella iba a ir a la gala de estos galardones celebrados en Los Ángeles.

La parodia hacía referencia a la manera en la que los seguidores de Swift suelen investigar a fondo las pistas que deja en cada una de sus publicaciones de redes sociales o entrevistas. Los famosos easter eggs.

La ausencia de Swift

Simultáneamente al transcurso de la gala se supo el veredicto: la cantante no iba a aparecer en los Emmy.

Swift fue vista junto al actor Tom Cruise en el primer partido de la temporada de los Kansas City Chiefs, equipo en el que juega su marido Travis Kelce. El encuentro ante los Broncos de Denver terminó con victoria para el equipo de la cantante.

Asimismo, película del último concierto de la gira de Taylor Swift, The Eras Tour: The Final Show, obtuvo cinco nominaciones en la 78ª edición de los premios Emmy, entre ellas a mejor especial de variedades pregrabado, aunque no se llevó ningún premio.