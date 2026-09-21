Europa FM celebra sus 30 en una gran fiesta junto a sus oyentes y grandes actuaciones en directo

Arde Bogotá en la fiesta de los 30 años de Europa FM | VERÓNICA DEL CASTILLO

Europa FM cumple 30 años, y lo hemos celebrado rodeados de grandes amigos de la industria musical y de nuestros queridos oyentes en una gala en la que la música en directo de la mano de Amaral, Arde Bogotá, La La Love You, Nil Moliner y Pablo López .

¡Vaya fiesta ha vivido Europa FM por sus 30 años!

Por fin llegó la gran celebración que los oyentes esperaban: este lunes 21 de septiembre el Teatro Príncipe Pío de Madrid ha reunido a artistas e invitados para vivir a lo grande este cambio de década de nuestra emisora.

Nadie se ha querido perder esta gala conducida por nuestros presentadores favoritos, Eva Soriano y Nacho García, y cargada de música en directo gracias a las actuaciones de Amaral, Arde Bogotá, La La Love You, Nil Moliner y Pablo López.

Te contamos cómo hemos vivido desde Europa FM este 30 cumpleaños tan especial:

Un comienzo de fiesta con Arde Bogotá

Arde Bogotá han sido los encargados de abrir la gala a ritmo de rock. El tema Los Perros ha puesto la energía de la fiesta a punto. Los de Cartagena han seguido con la música a punto con su querida balada nueva Bigger Splash.

Y el tema inédito Antifiesta ha llegado en esta celebración, dando una pincelada más de su nuevo álbum con la percusión a tope y los espectadores entusiasmados con este regalo.

Tras este inicio estelar, Eva Soriano y Nacho García han aparecido entre el público para presentar la gala, ovacionando los 30 años de Europa FM con todo el público. Y no han perdido la oportunidad de charlar con los cartageneros.

Y es que el 2 de octubre lanzan su disco Manufacturas del club de la gente sola y Antonio asegura que "está más nervioso que nunca". Además, ya llegan los ensayos para la próxima gira, porque "aquí no se para".

Asimismo, Arde Bogotá ha asegurado estar más emocionados en el cumpleaños de Europa FM que en la celebración de la selección Española tras ganar el Mundial.

En 1996, año en el que nació Europa FM, los miembros de Arde Bogotá estaban o "naciendo" o "cargándose" por ser un bebé, así que somos casi coetáneos. Y para terminar por todo lo alto su entrevista de celebración en el Teatro Príncipe Pío, se han enfrentado a bromear con las siglas de su disco MCGS.

¿Qué hacían Eva Soriano y Nacho García en 1996?

Tras despedir a Arde Bogotá del escenario, Eva Soriano ha contado que en 1996 seguía haciéndose "pis en la cama", mientras que Nacho García ha bromeado con que hace 30 años estaba dejando de fumar.

Y los presentadores han mostrado lo que aparece si pones 30 años en Google: "30 años de casados qué bodas son", "30 años de sueño una vida de arrepentimiento" y "30 años no son nada"... Toda una variedad de opciones.

Un set a piano de Pablo López

Tras un vídeo de felicitaciones de grandes amigos de Europa FM, Pablo López ha irrumpido en el escenario sentado en su piano para cantar su versión reducida del 'Cumpleaños feliz', que ha conquistado al público.

Y tras este guiño tan personal, el malagueño ha interpretado con la pasión que le caracteriza Esdrújula, haciendo del teatro madrileño su mejor escenario. "Llevo seis años acorralado por canciones que me han llevado a lugares, como mínimo, exóticos. Lugares de la cabeza de uno. Una la escuché por primera vez [en Europa FM]", ha contado López para introducir El patio, no sin antes felicitarle con profundidad los 30 años a nuestra radio.

"Me gustaría darle las gracias a toda la gente que nos graba los temas, de la que nos aprovechamos", ha dedicado el andaluz a su equipo. Por último, el malagueño ha entonado Casi siempre, su colaboración con Lola Índigo.

Tras estas actuaciones tan emotivas, Eva y Nacho han hablado con el malagueño de su nuevo disco, El cuatro. Sobre el nombre de sus canciones y discos, López ha explicado que "cuando uno acaba una canción después de tanto trabajo, le da igual" el título.

"Cuando tenía 30 años estaba esperando que me pincharais en la radio", ha explicado el malagueño, entre risas.

Un juego de canciones con Pablo López y Nil Moliner

Con Pablo López todavía sobre el escenario, los presentadores han invitado a Nil Moliner, y juntos han jugado a un juego de encontrar nexos -como el nombre del disco del catalán- entre sus canciones.

El catalán se ha quedado ya en la tarima, y junto a los cómicos ha contado como 'Nilmo' es un mote divertido con el que siente cómodo. Y tras reflexionarlo unos segundos, Moliner ha aconsejado a Europa FM por su cumpleaños "que siga apostando por celebraciones como esta y por la música en directo".

"Muchas gracias a Europa FM por tratarme siempre tan bien y tan bonito"

Ya solo en el escenario, Nil Moliner ha llamado a sus músicos al teclado y la guitarra y también él a las cuerdas ha interpretado en directo Me acuerdo de ti, la que ha vuelto a comenzar con toda la naturalidad porque se había equivocado en el tono.

"Muchas gracias a Europa FM por tratarme siempre tan bien y tan bonito", ha dicho el artista, recordando cómo ponían sus canciones cuando estaba en la banda CyBee.

Tras una oda a la libertad, el artista ha interpretado también en acuático su gran hit. El set ha terminado con una versión también íntima de Tu cuerpo en braille.

Una Kiss Cam creativa y la actuación de La La Love You

Por supuesto, los juegos con el público también han tenido su espacio en la fiesta. Eva y Nacho han presentado la Kiss Cam creativa, que ha unido a Veintiuno con La M.O.D.A entre el público, mientras que ha hecho lo propio con Paula Koops y Miss caffeina para crear "una cafetería de especialidad".

"Es un placer estar celebrando aquí los 30 años en Europa FM"

La La Love you ha irrumpido en la tarima en su set acuático a guitarra y cajón. Y el público no ha tardado en arrancarse a cantar y aplaudir con la canción El principio de algo. "Es un placer estar celebrando aquí los 30 años en Europa FM", ha dicho la banda antes de tocar La mitad de la mitad.

Como no podía ser de otra manera, La La Love You ha cerrado su set con El fin del mundo, coreada por todo el teatro.

Tras una gran ovación del público, Eva y Nacho han vuelto al escenario para bromear sobre la coherencia entre los títulos de sus canciones, pero sobre todo para poner sobre la mesa la gran gira que los espera, el Tour Intergaláctico.

Dos de ellos, Dani Merino y Roberto Amor, se conocieron en 1996 en el instituto. "Nosotros funcionamos con una especie de 'gritocracia', el que más grita tiene razón", han explicado sobre la fórmula de su larga amistad.

Y aunque La La Love You es un gran amigo de Eva y Nacho, ha aparecido la Lala favorita de los presentadores: Lalachus. Los 'lala' se han enfrentado a canciones de 1996, pero la cómica ha completado equipo con Paula Koops y Juanjo Bona para estar en igualdad de condiciones.

Un final con Amaral con sorpresa

Tras otro divertido video de felicitaciones a Europa FM, la gala ha encauzado su recta final. "Esto llega a su fin y no puede ser de otra manera que con Amaral", ha presentado Eva ante el aplauso de todo el teatro.

"Nos hemos encontrado a grandes amigos"

"Nos hemos pasado el verano en un sitio donde no había casi nadie, solo nosotros haciendo canciones nuevas y esto es el gran evento al que venimos porque estamos un poco flipados, entre otras cosas porque nos hemos encontrado a grandes amigos", ha contado Juan Aguirre. Su siguiente gran cita con el público son su concierto en el Movistar Arena de Madrid el 28 de diciembre.

El dúo se ha enfundado en sus guitarras acústicas para interpretar también con armónica Hacía lo salvaje, dedicándosela a Carlos Rodríguez Pantoja, el niño lobo de Sierra Morena que falleció en agosto.

Eso que te vuelta la cabeza ha sido el siguiente tema cantado por los maños. "Esta canción es la primera vez que la cantamos solos, y es la última que vamos a cantar los dos solos ahora. Es la que compusimos para la serie Se tiene que morir mucha gente", ha introducido Eva el tema No quiero más canciones tristes.

La sorpresa final ha llegado de la mano de Eva Soriano, que ha vuelto a cumplir un suelo al unirse a Amaral para cantar El universo sobre mí. Por supuesto, el público lo ha dado todo ante esta unión de millones.

Qué mejor manera de celebrar un 30 cumpleaños que con una fiesta de esta magnitud con música en directo de calidad. ¡Muchas gracias a todos por asistir y por oír Europa FM cada día!