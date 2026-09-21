¡Comienza la fiesta para celebrar que cumplimos 30 años en Europa FM!

¡Marta Nogales te cuenta todo de la Fiesta 30 Años en antena!

Nuestra locutora Marta Nogales no podía perderse la Fiesta 30 Años de Europa FM y entrará en directo en la radio para contar a Robert Filip todos los detalles.

Si no has podido venir, sintoniza Europa FM porque lo vamos a estar narrando.