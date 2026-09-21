¡Comienza la fiesta para celebrar que cumplimos 30 años en Europa FM!
Cumplir tres décadas en las ondas merece una fiesta por todo lo alto como la que estamos celebrando en Europa FM, con actuaciones de algunos de los mejores artistas del país y los presentadores de Cuerpos especiales, Eva Soriano y Nacho García como maestros de ceremonias. ¡No te pierdas nada!
La La Love You dedica unas bonitas palabras a Europa Fm
La La Love You deja unas bonitas palabras antes de cantar La Mitad de La Mitad: "Es un placer muy grande estar aquí de cumpleaños, celebrando los 30 años de EuropaFM ¡Muchas gracias por contar con nosotros!"
Pablo López brinda una de las actuaciones más especiales de la Fiesta 30 Años
El artista Pablo López ha protagonizado algunos de los momentos más enigmáticos de la celebración, cantando al piano una gran selección de su repertorio.
Nil Moliner agradece a Europa FM por tratarle "tan bien"
El cantante Nil Moliner ha querido abrirse ante el público antes de cantar Libertad: "Es maravilloso estar aquí. Muchas gracias a Europa FM por tratarme siempre tan bien (...) Espero que hoy, más que nunca, sintáis esa euforia y, sobre todo, esa libertad".
Nil Moliner emociona al auditorio con 'Me acuerdo de ti'
El cantante Nil Moliner pone una nota emotiva cantando Me acuerdo de ti en la Fiesta 30 Años.
¿Colaboración a la vista?
Pablo López y Nil Moliner han jugado con Eva Soriano y Nacho García en la Fiesta 30 Años de Europa FM y encontrar los distintos nexos entre sus canciones y ¡aciertan todas! ¿Será este el primer paso para una posible colaboración entre los artistas?
Eva Soriano y Nacho García sonsacan una anécdota a Pablo López
El cantante Pablo López ha recordado qué estaba haciendo cuando tenía 30 años. "Estaba intentando que me pinchaseis en la radio", ha reconocido el malagueño entre risas
Las palabras de Pablo López antes de cantar 'El Patio'
Pablo López se sincera antes de cantar su hit 'El Patio': "Quiero dar las gracias a Europa FM por siempre ser tan cariñosos con la música que hace uno".
Pocos artistas cantan 'Cumpleaños feliz' como Pablo López
El malagueño Pablo López ha dedicado una versión muy especial del 'Cumpleaños feliz' para felicitar a Europa FM que cumplimos 30 años.
Así ha abierto Arde Bogotá la Fiesta 30 Años de Europa FM
La banda Arde Bogotá ha sido la encargada de abrir la celebración. Revive los mejores momentos de su paso por la Fiesta 30 Años de Europa FM.
¿Cuántos títulos alternativos salen de 'MCGS'?
Eva Soriano y Nacho García proponen un juego a Arde Bogotá para que inventen títulos alternativos para 'Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)'.
¡Eva Soriano y Nacho García toman las riendas!
Los presentadores de Cuerpos especiales, Eva Soriano y Nacho García, presentan la Fiesta 30 Años de Europa FM y charlan con Arde Bogotá, que confiesan que están "del uno al diez, nerviosísimos" con el lanzamiento de su nuevo álbum Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS) el próximo 2 de octubre de 2026.
Echa un vistazo al paso por la alfombra roja de la Fiesta 30 Años de Europa FM
Así ha sido la recepción de los invitados a la Fiesta 30 Años de Europa FM.
¡Arde Bogotá inaugura la Fiesta 30 Años de Europa FM con la primera actuación!
Los cartageneros de Arde Bogotá son los encargados de abrir las actuaciones de la Fiesta 30 Años de Europa FM al ritmo de 'Los Perros', 'Bigger Splash' y 'Antifiesta'.
¡Nil Moliner en directo en Europa FM!
Nil Moliner ha charlado en directo en Europa FM con nuestros locutores, Marta Nogales y Robert Filip, antes de actuar en la Fiesta 30 Años.
¡Ahí están los maestros de ceremonias!
Los presentadores de Cuerpos especiales, Eva Soriano y Nacho García, lo tienen todo controlado para guiar la Fiesta 30 Años de Europa FM.
Entrada estelar de Amaral
El dúo zaragozano Amaral, que protagonizará una actuación, llega a la Fiesta 30 Años de Europa FM.
Foto de familia en la Fiesta 30 Años de Europa FM
De izquierda a derecha, Ramón Osorio, Virginia Vides, Javier Bardají, Eva Soriano y Nacho García posan ante las cámaras en la Fiesta 30 Años de Europa FM.
Con ustedes... Nil Moliner
Ya está aquí otro de los protagonistas de la Fiesta 30 Años de Europa FM, Nil Moliner, que actuará durante la ceremonia.
¡Ambientazo por cortesía de Javi Sánchez!
Javi Sánchez sabe cómo poner a bailar a los invitados de la Fiesta 30 Años de Europa FM.
Arde Bogotá y la Fiesta 30 Años de Europa FM
Los cartageneros de Arde Bogotá, otro de los grupos que actuarán en el teatro, posan en la alfombra roja.
Charla con La La Love You
Oscar, Rober y Mía de La La Love You, que actuarán durante la Fiesta 30 Años, charlan con Ramon Redondo, director de Europa FM.
"Un 'selfie' con Juanjo Bona"
El joven Juanjo Bona llega al recinto y aprovecha para charlar y echarse un selfie con sus fans.
Eva Soriano y Diego, de Veintiuno, se saludan antes de que empiece la Fiesta 30 Años
Eva Soriano y Nacho García ya están dispuestos para que de comienzo la fiesta y la presentadora de Cuerpos especiales ha aprovechado para saludar a Diego, de Veintiuno, que dejó grandes momentos para el recuerdo de los fans del anti-morning show de Europa Fm.
Vicco y Marwan charlan en la alfombra roja
Qué bien combinan en la misma imagen a pesar del contraste de sus estilos Vicco y Marwan.
Veintiuno en la Fiesta 30 Años
Los toledanos de Veintiuno se suman a los artistas presentes al celebración.
¡Sujeten esos caballos que ya está aquí Marlena!
Ana Legazpi y Carolina Moyano, es decir, el dúo que conforma Marlena, ya se encuentra en Gran Teatro Príncipe Pío.
Así de radiante llega Paula Koops
Ya está aquí Paula Koops para celebrar estos 30 años de buena música en Europa FM, que acompañará a la joven durante nuestro showcase exclusivo en Alicante el próximo 24 de septiembre.
Llegan Éxtasis y Guille Toledano
Se siguen sumando artistas a la alfombra roja. Toca el turno de Éxtasis y Guille Toledano.
¡Marta Nogales te cuenta todo de la Fiesta 30 Años en antena!
Nuestra locutora Marta Nogales no podía perderse la Fiesta 30 Años de Europa FM y entrará en directo en la radio para contar a Robert Filip todos los detalles.
Si no has podido venir, sintoniza Europa FM porque lo vamos a estar narrando.
Despistaos llega al Gran Teatro Príncipe Pío
Los integrantes de Despistaos llegan a la Fiesta 30 Años. Una cita muy especial para el grupo, que el próximo 24 de octubre arranca su gira 'Un millón de madrugadas' con Europa FM como radio oficial del tour.
Ricardo Ruipérez, miembro de M-Clan, no ha querido perderse la cita
¡Javi Sánchez con los éxitos de hoy y nuestras favoritas de siempre!
Javi Sánchez, el dj de Cuerpos especiales, está animando la fiesta pinchando los éxitos de hoy y nuestras favoritas de siempre.
Desde las 18:30 horas para recibir a los oyentes que vengan a celebrar con Europa FM.
DePol aterriza en la Fiesta 30 Años
El joven DePol coge el puente aéreo para asistir a la fiesta de Europa FM
¡Arranca la alfombra roja con Alcalá Norte!
Comienzan a llegar los invitados a la Fiesta 30 Años de Europa FM. Alcalá Norte son los primeros en pisar la alfombra roja.
¿Aún las cantas estos hits?
Amores de barra de Ella Baila Sola, Salta de Seguridad Social o La Cosa Más Bella de Eros Ramazzotti tiene una cosa en común: todas se publicaron en 1996. Marta Nogales repasa algunos hits en español de ese año que seguro que aún tarareas cuando suenan en Europa FM.
Pablo López tenía ganas de la Fiesta 30 Años
El artista Pablo López se pasó por Cuerpos especiales para presentar su nuevo álbum, El Cuatro, y ya dejó claras las ganas que tenía de interpretar sus canciones en la Fiesta 30 Años de Europa FM.
1996: el año en que empezó todo para Europa FM
El año 1996 vio nacer a Europa FM como emisora de radio, emitiendo la mejor música nacional e internacional con temas que que marcaron a artistas como Chiara Oliver, Nil Moliner o Arde Bogotá, que actuarán durante la Fiesta 30 Años.
Así vivieron Amaral o Nil Moliner, que actuarán en la Fiesta 30 años, cumplir tres décadas
Cumplir 30 años es todo un hito a todos los niveles y Amaral, Nil Moliner, Viva Suecia recuerdan perfectamente cómo fue un momento tan mágico como el que vivimos ahora en Europa FM.
¡Ya está aquí! La Fiesta 30 años de Europa FM calienta motores
El Gran Teatro Príncipe Pío se viste de gala para celebrar que cumplimos 30 años en Europa FM. Un espacio en el que la buena música de grandes artistas nacionales se combina con las risas de los presentadores de Cuerpos especiales, Eva Soriano y Nacho García como encargados de guiar la ceremonia