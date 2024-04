Taylor Swift recurre a las musas para superar un duelo amoroso en 'The tortured poets department'

'Todo vale en el amor y en la poesía'. Una simple frase que resume a la perfección The tortured poets department, el nuevo disco de Taylor Swift.

La cantante estadounidense ha estado durante dos años trabajando en este álbum de estudio, un manual sobre cómo abordar y superar el duelo amoroso. A través de sus 16 canciones, recorre todas las emociones que se sienten durante una ruptura y termina asimilando que su compañero no era la persona ideal para ella.

Va dirigido a Joe Alwyn, el actor británico con el que estuvo saliendo durante seis años hasta que rompieron a mediados de 2023. La pista principal se encuentra en el título del disco, muy similar al grupo de WhatsApp que Alwyn tiene con Paul Mescal y Andrew Scott llamado The Tortured Man Club.

Un manual para superar la ruptura con Joe Alwyn

Muy influenciado por el sonido y estilo de Midnights, Taylor Swift apuesta por una estética muy distinta e inspirada en librerías o la propia película El club de los poetas muertos. Las musas la han visitado y ayudado a decirle a su expareja todo lo que no se atrevió a expresar.

En noviembre de 2023, lanzó You're losing me, un single from the vault (del baúl) que estaba incluido en su anterior disco, sin embargo, decidió no sacarlo de forma conjunta porque la temática no pegaba.

Si Midnights habla de la felicidad propia del inicio de una relación, la canción ―compuesta a finales de 2021― da a entender que su historia de amor estaba empezando a agonizar.

El disco de la compositora está formado por 16 canciones, 14 en solitario y dos colaboraciones con Post Malone (Fortnight) y Florence + the Machine (Florida!!!). Además, ha preparado cuatro versiones exclusivas en vinilo con cuatro temas extra: The Manuscript, The Albatross, The Bolter y The Black Dog.

La intérprete de Mastermind anunció su undécimo álbum de estudio en la ceremonia de los Premios Grammy del pasado 4 de febrero. Se subió al escenario a recoger la estatuilla a Mejor álbum de pop vocal por Midnights y aprovechó para dar la gran noticia: "Sé que la forma en la que vota la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans, así que quiero agradecérselo a los fans contando un secreto que he guardado durante los últimos dos años", dijo antes de anunciar su próximo proyecto. "Sale el 19 de abril. ¡Se llama The tortured poets department'".

Tracklist completo de 'TTPD'

Estas son las 16 canciones que forman parte de The tortured poets department:



Fortnight (con Post Malone)

(con Post Malone) The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (con Florence + The Machine)

(con Florence + The Machine) Guilty as Sin?

Who's Afraid Of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

I Can Do It With A Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

The Manuscript (Bonus Track)

(Bonus Track) The Bolter (Bonus Track)

(Bonus Track) The Albatross (Bonus Track)

(Bonus Track) The Black Dog (Bonus Track)

