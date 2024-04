Letra y significado de 'So Long London', la canción más triste y desgarradora del nuevo disco de Taylor Swift, 'The Tortured Poets Departament'

El deseo de aferrarse, la falsa esperanza de mantener un amor vivo y la resignación ante la cruda realidad de un destino inevitable: la ruptura.

Taylor Swift escribe en So Long, London sobre la dolorosa aceptación de tener que abandonar una relación en la que la oscuridad lo ha inundado todo.

La cantante refleja que la lucha por reponer las trizas de un amor roto la ha dejado exhausta: "Me rompí la espalda por subirnos a la cima de la colina".

Ante tanta tragedia, hay un pequeño hueco para la esperanza del inicio de una nueva vida al lado de otra persona. "Encontrarás a alguien más", dice, para luego reconocer que ella también tendrá oportunidad de reconstruirse:"Voy a encontrar a alguien más".

No era ningún secreto que The Tortured Poets Departament sería un disco inspirado en las fases del duelo por la ruptura de una relación, pero la demoledora letra de So Long, London ha dejado a los swifties con el corazón roto.

Una despedida a su segundo hogar, Londres

"Hasta pronto, Londres". La cantante dice adiós al lugar en el que fue feliz durante seis años. Taylor y su expareja, el actor Joe Aldwyn, encontraron en la capital británica el lugar perfecto para instalar su nido de amor. Vivían juntos en un apartamento cerca del barrio de Hampsted, un hogar que convirtieron en un búnker ante las miradas ajenas. A pesar de tener cinco mansiones repartidas por Estados Unidos, Swift prefirió mudarse a Reino Unido, donde nació él.

Al contrario que con su actual noviazgo junto a Travis Kelce, Taylor procuraba no dejarse ver en público con Aldwyn y protegió su intimidad hasta el último momento. Este aislamiento fue una decisión propia y tenía un por qué más allá de evitar fotos de los paparazzi. "Había aprendido a vivir para recibir atención y aplausos. Ya no quiero eso. Nadie me ha visto en un año, y estoy más feliz que nunca", contaba en el documental Miss Americana.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las paredes de ese hogar se convirtieron en losas sobre su espalda. "Dices que me rendí y salté del barcopero me estaba hundiendo con él", canta.

El inicio de la canción, un sonido celestial muy parecido al que acompaña a las novias en su camino al altar, deja en el aire la posible existencia de una pedida de mano.

No son exactamente campanas de boda, pero So Long London respira en su inicio un aire nupcial que termina en tragedia. Además, en la letra existe una alusión directa al matrimonio: "Juraste que me amabas pero, ¿dónde estaban las pistas? Morí en el altar esperando las pruebas".

Letra completa en español de So Long London, de Taylor Swift

Hasta pronto, Londres

Vi en mi mente pequeños destellos de luz a través de la neblina

Mantuve la calma y cargué con el peso de esta ruptura

Lo acerqué a mí con más fuerza cada vez que se alejaba

Me rompí la espalda por subirnos a la cima de la colina

Mi ropa se mojó y mis agotados huesos se enfriaron

Dejé de intentar hacerlo reír

Dejé de intentar derribar sus paredes

Pensando: ¿cuánta tristeza creíste que tenía?

¿Creíste que tenía en mi?

Oh, qué tragedia...

Hasta pronto, Londres

Encontrarás a alguien más

No me apunté a ser quién sobra para ti

Yo fundé el club del que ella ha escuchado maravillas

Dejé atrás todo lo que conocía

Tú me dejaste en la casa cerca del páramo

Dejé de hacer RCP porque es inútil

El espíritu se fue, nunca íbamos a recobrar la conciencia

Y estoy enfadada porque me dejaste darte gratis toda esa juventud

Durante tanto tiempo, Londres

Los puntos se deshacen

Dos tumbas

Una pistola

Voy a encontrar a alguien más

Y dices que me rendí y salté del barco

pero me estaba hundiendo con él

Mis nudillos blancos y cansados de tanto aferrarme

Agarrándome firmemente a tu resentimiento silencioso

Mis amigos me dijeron que no está bien sentirse asustada

Cada día de una historia de amor

Cada respiro se siente como la más escasa bocanada de aire

Cuando no estás segura de que él quiera estar ahí

Así qué, ¿cuánta tristeza creíste que tenía?

¿Creíste que tenía en mi?

¿Cuánta tragedia?

¿Cuán bajo creíste que iba a caer hasta que colapsara?

¿Hasta que tenga que liberarme?

Juraste que me amabas pero, ¿dónde estaban las pistas?

Morí en el altar esperando las pruebas

Nos sacrificaste a los dioses de tus días más difíciles

Y yo ahora estoy recuperando el color en mi rostro

Solo estoy extremadamente enfadada porque amé este lugar

... Durante tanto tiempo, Londres

Tuvimos una buena racha

Un momento cálido de sol

Pero yo no soy la indicada

Hasta pronto, Londres

Los puntos se deshacen

Dos tumbas

Una pistola

Encontrarás a alguien más