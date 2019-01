The Cranberries publican 'All Over Now' en homenaje a Dolores O'Riordan

'In The End' es el nuevo disco de ' The Cranberries ', un álbum póstumo con la voz de la fallecida cantante Dolores O'Riordan. 'All over now' es el primer single.

Este martes 15 de enero la banda The Cranberries ha publicado un nuevo single, en homenaje a Dolores O'Riordan, vocalista del grupo. El lanzamiento se produce coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de la artista.

'All over now' es uno de los temas que O'Riordan dejó grabados antes de su fallecimiento. De hecho, la creación del álbum dio comienzo un año antes de la inesperada muerte de la cantante, así que los componentes del grupo solo le han tenido que dar forma a este álbum póstumo, titulado 'In The End', y que se publicará el 26 de abril.

Según aseguran varios medios, para Fergal Lawler, Mike Hogan y Noel Hogan fue muy difícil escuchar de nuevo la voz de la artista.

Esta es la lista de canciones que compondrán 'In The End':

1. All Over Now

2. Lost

3. Wake Me When It’s Over

4. A Place I Know

5. Catch Me If You Can

6. Got It

7. Illusion

8. Crazy Heart

9. Summer Song

10. The Pressure

11. In The End