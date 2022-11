Todas las veces que Chris Martin se ha lanzado a cantar en español con Coldplay

Te interesa Chris Martin enamora a sus fans al dar un discurso en español durante un concierto de Coldplay

Chris Martin es uno de los cantantes más populares y carismáticos de la actualidad. El líder de Coldplay ha demostrado durante todos estos años de carrera que conoce de sobra a sus fans y siempre sabe qué decir y hacer para ganárselos.

Esta banda se ha consolidado con temazos como Viva la vida, Hymn for the Weekend o My Universe, sin embargo, no todos sus grandes éxitos son en inglés. Aunque el grupo no tiene canciones como tal en otros idiomas, Chris siempre ha dejado claro que le encanta el español y le gustaría aprenderlo.

Son muchos los conciertos en los que el británico, solo o acompañado de artistas hispanos, ha sorprendido a los asistentes al comenzar a cantar un tema en español.

'Chantaje' junto a Shakira

En 2017, Shakira fue una de las invitadas al Global Citizen, el festival solidario que organiza Chris desde 2012. Allí, ambos compartieron escenario y decidieron cantar Chantaje, la canción que la colombiana tiene junto a Maluma.

'La canción' de Bad Bunny y J Balvin

Durante un concierto en Bogotá (Colombia) como parte de su última gira Music of the Speres, el líder de Coldplay arrasó al cantar una versión acústica de La canción, el single de Bad Bunny y J Balvin.

'La bachata' junto a Manuel Turizo

En mitad de otro concierto en Bogotá, Chris Martin subió al escenario a un invitado muy especial: Manuel Turizo. Como no podía ser de otra forma, cantaron a dueto La bachata, su tema de 2022 que se ha convertido en uno de los singles del verano.

'De música ligera' de Soda Stereo

Como muestra de afecto a su público argentino, Chris Martin se arrancó a cantar el tema De música ligera durante uno de sus últimos conciertos en Buenos Aires. Allí, quiso rendir homenaje a este mítico tema de 1990 de la banda de rock Soda Stereo.

No era la primera vez que interpretaba este single, ya que en 2017 la cantó durante un concierto en la misma ciudad.

'Bachata rosa' de Juan Luis Guerra

Los asistentes a su concierto en Santo Domingo (República Dominicana) tuvieron el privilegio en este mes de marzo de disfrutar de la versión del líder de Coldplay de Bachata rosa, el popular tema de Juan Luis Guerra de 1990.

'El corrido de Monterrey' de Vicente Fernández

Como se puede ver, Chris siempre quiere hacer un homenaje a la región en la que da sus conciertos y su paso por Monterrey (México) no fue una excepción. Aprovechó su visita para cantar El corrido de Monterrey, un single compuesto por Vicente Fernández en 1988.

'Amor eterno' de Juan Gabriel

Chris Martin estuvo recientemente en Ciudad de México y quiso dedicar un bonito tributo a Juan Gabriel, uno de los artistas mexicanos más importantes de la historia. Para ello, se lanzó a cantar Amor eterno, su tema de 1990.

'Magic' de Coldplay (versión en español)

Por primera vez en la historia, el artista británico quiso experimentar con el español en sus propias canciones e interpretó en este idioma el tema de Coldplay Magic. Lo hizo durante un concierto que ofrecieron en Santiago de Chile.

Sin duda Chris Martin ha demostrado que es un artista muy comprometido con sus fans y que intenta entenderlos y hablar en su idioma. Seguramente, el británico siga interpretando singles en español porque se ha visto que sus seguidores aman esto.