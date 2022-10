Chris Martin enamora a sus fans al dar un discurso en español durante un concierto de Coldplay

Son cada vez más los artistas angloparlantes que quieren tener bonitos gestos con sus fans hispanos cuando van a alguno de sus países para dar conciertos. Semanas atrás, Dua Lipa se convirtió en una diva latina al ser capaz de hablar perfectamente en español durante uno de sus shows en Colombia, lo que parece que ha inspirado a muchos otros.

En este caso, ha sido Chris Martin, el líder de Coldplay, quien durante su primer concierto en Argentina como parte de su gira Music of the Spheres world tour. En este, ha aprovechado una pequeña pausa para arrancarse a hablar en español y a pesar de que no ha sido perfecto, se ha entendido genial y sus fans han agradecido el intento.

Chris Martin // Getty Images

Las bonitas palabras en español de Chris Martin

"Muchísimas gracias. Amigos y amigas, chicos y chicas, damas y caballeros, guapos y guapas. Bienvenidos y gracias con todo mi corazón por el honor de estar aquí con ustedes en Buenos Aires", ha comenzado Chris, despertando muchos aplausos.

Ha continuado: "Buenos Aires, increíble la casa de mi corazón, la casa de mi alma". Se ha llegado a ver un poco apurado y ha pedido perdón por los errores que pudiera haber cometido. "Quiero dar las gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí a pesar de todos los problemas en el mundo ahora", ha terminado.

Después de dar las gracias en español e inglés, Chris Martin ha recibido muchísimos aplausos, gritos y vítores, que le han encantado.