Todo lo que se sabe sobre la colaboración de Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía ft Rauw Alejandro tal vez sea la colaboración más deseada del momento. La motomami y el saturniano, además de ser una de las parejas más hypeadas del panorama musical, son dos artistas de los pies a la cabeza que, entre ambos, han sumado 14 nominaciones a los premios Latin Grammy en esta edición de los galardones.

Por todos esos motivos, una colaboración entre la catalana y el puertorriqueño sería puro éxito.

En su día, Rauw Alejandro fue el primero en desvelar que estaba preparando una canción junto a su chica en un entrevista con Entertainment Tonight durante los Billboard Music Awards 2022.

"Probablemente llegue el año que viene y os va a sorprender", contó el artista, que hizo hincapié en que, por el momento, ambos estaban centrados en sus respectivos proyectos personales: Rosalía en Motomami y Rauw en Saturno.

Anque se podía notar la ilusión del puertorriqueño de la posibilidad de colaborar con su pareja: "Será una canción de amor", ha revelado el artista en la entrevista. "Obvio... Es mi chica, es el amor de mi vida".

Poco después, era la cantante la que hablaba para desmentir la supuesta colaboración temprana: "Mezclar sentimientos en los negocios es muy complicado. Nuestra conexión es muy fuerte, pero todavía estamos aprendiendo el uno del otro y construyendo una base. Si pasa, sí, pues adelante. Tenemos intención de hacerlo pero no es algo que vaya a pasar ahora", contaba Rosi a Los Angeles Times.

Pese a las ganas de ambos de hacer música juntos, no tienen prisa: "No nos apresuramos a hacer música juntos porque vives con esa persona. No tienes ninguna prisa, sé que cuando llegue el momento, vamos a hacer un gran, gran trabajo. Tenemos muchas ideas en nuestra casa y esperamos a a que salgan al mundo", rectificaba Rauw.

La última referencia que han hecho los artistas a su colaboración fue en palabras de Rosalía, antes de los Latin Grammy: "Hemos estado juntos en el estudio, como sabrás Leila, pero ya se verá", contaba a Billboard.

A pesar de que por el momento no haya ningún tema en conjunto de la pareja, sí que han colaborado en los álbumes del otro, tanto en la producción como en la autoría de algunas canciones.