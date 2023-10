De Amaia y Edurne a Rihanna y Camilo: cantantes que empezaron en la música siendo menores de edad

Cualquier pretexto es bueno para hacer un viaje al pasado musical de nuestros artistas favoritos. Alba Cordero es toda una experta en la materia y, con la excusa del aniversario del debut oficial de Messi en el FC Barcelona cuando tenía 17 años, la guionista de Cuerpos especiales ha repasado la lista de cantantes hoy famosos que se subieron por primera vez a un escenario siendo menores de edad.

Algunos como Roi Méndez dieron sus primeros pasos en talents musicales (y no hablamos de Operación Triunfo); otros como Edurne y Chayanne, en grupos musicales infantiles; y los hay como Billie Eilish o Rihanna que no necesitaron ninguna plataforma para arrasar desde muy temprano.

Súmate a este particular viaje al pasado y disfruta de este recopilatorio en el que no encontrarás a chicas Disney para que no se eternizase. ¡Dentro música!

Bloque 1: talents shows y apariciones

Amaia, con 13 años en 'El Número Uno'

Roi Méndez, con 14 años en 'My Camp Rock'

Ana Mena, con 13 años en 'My Camp Rock 2'

Camilo, con 13 años en 'Factor X'

Karol G, con 15 años en 'Factor X'

Bloque 2: grupos musicales infantiles

Ricky Martin en el grupo Menudo

Edurne, en el grupo Trastos

Paulina Rubio, en el grupo Timbiriche con Miguel Bosé

Chayanne, en el grupo Los Chicos

Bloque 3: artistas que lo petaron jovencísimos

Billie Eilish lanzó 'Ocean Eyes' con 14 años

Roju publicó su primer álbum, 'Cotard Delusion', cuando tenía 15 años

Avril Lavigne, telonera de Shania Twain con 13 años