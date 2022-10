Todo lo que sabemos de las canciones del Benidorm Fest: los candidatos dan pistas sobre sus propuestas

Te interesa Benidorm Fest 2023: conoce a los 18 candidatos a representar a España en Eurovisión 2023

Los nombres de los 18 candidatos del Benidorm Fest 2023 ya se conocen y ahora el siguiente paso es descubrir las canciones que presentarán al festival, cuya final se celebra el sábado 4 de febrero en la ciudad alicantina.

Aunque todavía no se ha anunciado la fecha en la que se darán a conocer estos temas —en la edición anterior se desvelaron el 21 de diciembre, algo más de un mes antes de las semifinales—, los artistas han empezado a dar algunas pistas sobre sus propuestas para defender a España en Eurovisión 2023.

El programa Los elegidos, emitido este sábado en TVE, ha servido para conocer los primeros datos de esas canciones. Eso sí, no todos los artistas han hablado al mismo nivel. Algunos han sido bastante transparentes con su propuestas y otros han optado por el secretismo.

Meler

Meler, el grupo al que llaman la promesa del pop español, que empezó su carrera cantando en el metro, tiene una canción muy diferente a su música habitual. "Es una canción que la gente no se espera de nosotros. Hemos intentado hacer una canción que puede conectar con cualquiera en Europa. Creemos que es la canción perfecta, eso esperamos, y lo vamos a dar todo para que así sea", contó Javi sobre la propuesta que defenderán en enero en el Benidorm Fest.

No es una canción hecha para este festival. "La teníamos compuesta desde hace tiempo y queríamos esperar al momento oportuno para sacarlo y no hay mejor momento que este", añadió Loren sobre su canción de la que dicen es "un himno para Europa".

Aritz Aren

Aritz Aren durante una coreografía // Youtube | Élite Estudio Madrid

Aritz Aren no lo esconde. El cantante y bailarín dice que su propuesta para el Benidorm Fest guarda una cierta similitud con Chanel.

"Llevo toda mi vida bailando y es algo que debería integrar", dijo el artista, que en el programa hizo un número muy distinto al del festival de Benidorm. "Va a poder haber un parecido [con Chanel], pero para nada es lo mismo".

Rakky Ripper

Rakky Ripper no dio muchas pistas sobre su canción, que cabe esperar se enmarque dentro del género hiperpop, el género en el que se incluyen sus canciones.

La cantante lo define como "pop electrónico que bebe de la corriente del máquina, bakala, eurodance y electrónica". Sin duda, un género que rompe con todo lo que ha llevado hasta ahora España a Eurovisión.

Vicco

Vicco, candidata del Benidorm Fest // Sony Music

Vicco, cantante y compositora, define su canción como "un viaje por sensaciones, momentos, épocas, situaciones...". "Estoy con muchas ganas y os va a encantar", dijo sobre su próximo participación el festival.

Famous

Famous ganó la edición de 'OT 2018' // Gtresonline

El que fue ganador de Operación Triunfo, Famous, dio bastantes pistas sobre su canción del Benidorm Fest. No es suya, sino una propuesta de su productor, y es muy diferente a su música habitual. "Dije voy a por ello y a tope", contó sobre cómo se decidió defender este tema.

La canción es muy distinta a Hoy ya no, la canción que interpretó en el programa Los elegidos.

E'Femme

E'Femme es una de las girl bands del Benidorm Fest. Se definen como un poco "Chanel pero multiplicadas por cuatro". Prometen una canción movidita.

Sharonne

Sharonne | 'Drag Race España' T2, estreno el 27 de marzo en ATRESplayer PREMIUM // Sharonne | 'Drag Race España' T2, estreno el 27 de marzo en ATRESplayer PREMIUM

La ganadora de Drag Race España 2022, que ya intentó ir a Eurovisión en 2003, se reconoce fan del festival: "Es la música con la que he crecido y con la que he aprendido".

La propuesta de Sharonne es una canción con mensaje: "Es lo que me está pasando a mí este año. No importa la edad que tengas, tu orientación, tu género, tienes que ir a por lo que más te gusta en la vida. No para conseguir lo que quieras, sino porque la vida está para vivirla".

Megara

Megara, el grupo candidato al Benidorm Fest que mezcla lo siniestro y el algodón de azúcar // YouTube

Megara quiere llevar el rock a Eurovisión. Es la asignatura pendiente de España con el festival.

El grupo define su música como "una mezcla entre lo siniestro y el algodón de azúcar" y defienden que son el ejemplo de que "no hay que juzgar a nadie por la imagen".

Agoney

Agoney, en una imagen de 2020 // Gtresonline

El cantante, exconcursante de Operación Triunfo y ganador de Tu cara me suena, no quiso dar muchas pistas sobre su canción. En el programa Los elegidos cantó Cachito, una canción que puede que se parezca a su canción para Eurovisión, o puede que no.

Si se presenta a este festival, a pesar de que hace meses dijo que no lo haría, es porque es su sueño desde hace años. Así que "¿por qué no hacerlo?".

Alice Wonder

Alice Wonder // Alice Wonder

Alice Wonder da un giro a su carrera con esta aventura eurovisiva. De su canción no reveló ningún dato pero sí dice que rompe con la Alice Wonder anterior: "No me veía mucho aquí", dijo sobre este salto en su carrera, que afronta ilusionada y con ganas de pasárselo bien. Define su estilo como peculiar y su forma de ser como vacilona.

Fusa Nocta

Critican a Fusa Nocta por presunto plagio de 'Noche de sexo' de Wisin y Yandel en su tema para el Benidorm Fest // GTRES

Fusa Nocta va al Benidorm Fest para romper su timidez. La cantante y compositora no dijo mucho más sobre su propuesta. Solo sabemos que su canción se enmarca dentro del género urbano. " Es supersecreta. Estoy intentando retrasarla lo máximo posible", confesó en el programa.

Siderland

Los catalanes Siderland definen su estilo como pop de noche. Su música es en catalán y, aunque no lo han confirmado, cabe esperar que su canción del Benidorm Fest sea también en catalán.

Lo que han dicho de su canción es que fue "escrita y producida en el salón de casa": "Tenemos unas ganas locas de que salga del salón de nuestra casa y que la escuche todo el mundo".

Alfred

Alfred García. // GTRES

Alfred es el único de los 18 candidatos que sabe qué es participar en Eurovisión. Participó en 2018 y ahí el festival entró en él. Ya no lo ha abandonado.

La canción que lleva al Benidorm Fest ha hecho llorar a Pablo López: "El día que la compuse en un estudio de Madrid, entró en la sala y me preguntó qué hacía. En ese momento me hizo mucha ilusión porque le encantó". La canción es, según el artista, la mejor que ha compuesto hasta el momento.

Twin Melody

Twin Melody en las Latin Grammy Acoustic Sessions // GTRES

Las hermanas tiktokers Twin Melody dicen que su prioridad es la música. Empezaron su carrera publicando versiones de canciones y con su paso por el Benidorm Fest quieren consolidarse como cantantes. No hay pistas sobre su canción para Eurovisión 2023.

Blanca Paloma

Blanca Paloma, en el Benidorm Fest 2022. // Gtresonline

Blanca Paloma, la repetidora del Benidorm Fest, dice que su música bebe del flamenco. Sobre su canción ha dado bastantes pistas en el programa Los elegidos: "Si el año pasado pretendía pellizcar el corazón de la gente, este año quiero que del pellizco se levante de la silla. Así que vamos a ver si bailan, se duermen o haber lo que pasa". ¿Se viene tema movidito?

Sofía Martín

La cantante Sofía Martín es conocida por haber cantado con Abraham Mateo. Su música acumula miles de reproducciones pero nunca había concedido una entrevista hasta el programa Los elegidos. Su participación en el Benidorm Fest le dará la oportunidad de hacerse conocida en toda España. Su canción promete ser movidita, pero no hay más pistas sobre el tema.

José Otero

José Otero en el vídeo de su single 'Lisboa' // Youtube

El canario José Otero, famoso por participar en la edición mexicana de La Voz, asegura que el Benidorm Fest es su excusa perfecta para volver a España tras cinco años en México.

Karmento

Karmento, aspirante al Benidorm Fest // Gnews

La cantante manchega Karmento quiere transmitir libertad con su música y con su canción para el Benidorm Fest, de la que dio pistas en este programa. "Os voy a sorprender con una propuesta pop con tintes del folklore de mi tierra", dijo sobre su tema.