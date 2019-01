Todo lo que sabemos del nuevo disco de Justin Bieber: fecha de estreno y posible portada

Todo lo que rodea el nuevo disco de Justin Bieber es un misterio. La información va llegando a cuenta gotas y si no fuera por el Instagram oficial de Universal Music Japan, no nos habríamos enterado de que el cantante de 'What Do You Mean' tiene pensado sacar un nuevo disco este año.

La noticia ha salido a la luz este fin de semana, cuando la cuenta oficial del sello disco discográfico del artista publicaba seis imágenes que componen la que puede la portada del nuevo disco de Justin Bieber. Se titula 'The Best' y será un recopilatorio de sus grandes éxitos, un broche de oro para estos primeros 10 años en la industria musical. En las publicaciones de Universal se puede leer el hastag #Justin10th (Justin décimo aniversario).

El disco, que puede que contenga algún tema inédito en el repertorio (aunque no hay nada confirmado) saldrá a la venta el próximo 27 de febrero, solo unos días antes del 25 cumpleaños del artista, que nació un 1 de marzo. La estrategia más habitual en artistas de este calibre es recopilar sus mejores temas junto a algún single nuevo tema para cebar esos 'greatest hits'.

Se desconoce cuáles serán los 'grandes éxitos' que Justin incluirá en su álbum 'The Best', pero entendemos que no descartará sus canciones más icónicas: 'Baby', 'Boyfriend' o 'Sorry'.