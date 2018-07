Justin Bieber estrena dance vídeo para acompañar a la canción 'Sorry'

Justin Bieber ha estrenado un dance vídeo para su nueva canción Sorry, el segundo single que junto al primero What Do You Mean?, se incluirá en su nuevo disco , Purpose, que sale a la venta el próximo 13 de noviembre .

Puede ser que haya más de una belieber decepcionada. Y es que el cantante canadiense ha estrenado su canción Sorry esta pasada noche en la radio estadounidense, pero lo ha hecho acompañándola de un dance vídeo donde no hay ni rastro de su persona.

Justin Bieber nos invita a todos a hacer un poco de twerking en este dance vídeo donde sólo aparecen unas cuantas bailarinas marcándose unos pasos al ritmo de Sorry. ¿Pero dónde está Justin?

Igual después de que le pillaran desnudo paseándose por su bungalow en Bora Bora, a Justin le ha entrado vergüenza y por eso no sale en el vídeo. Puede también que con el mismo título de la canción, Sorry, el artista esté pidiendo perdón a todas sus fans por no salir en él. El motivo no lo sabemos, pero si esperamos que éste no sea el videoclip oficial. Si no, qué decepción para las beliebers. ¡Sorry, chicas!