Justin Bieber y Ariana Grande cantan juntos en el remix de 'What Do You Mean?'

Justin Bieber cuenta con la colaboración de Ariana Grande para el remix de su ya conocida What Do You Mean ? Esta colaboración se incluye en la edición deluxe de Purpose , el nuevo disco de Justin que sale hoy a la venta .

Hoy es el día. Hoy viernes 13 de noviembre empieza la batalla pop del año de la que todo el mundo habla. Justin Bieber y One Direction sacan hoy sus discos a la venta. Purpose, el muy esperado nuevo trabajo del canadiense, tendrá que competir con Made In The A.M., el quinto y último álbum de la boyband más famosa del mundo. ¿Quién conseguirá vender más discos y ganar la batalla?

Según más de una decena de ejecutivos de la industria musical consultados por Billboard, la batalla está realmente reñida y es muy difícil predecir qué va a pasar. Ambos cuentan con fandoms de millones de personas, así que la cosa está muy igualada...o eso nos pensábamos todos.

Parece que Justin Bieber tiene un as escondido en la manga que puede hacer decantar la victoria hacia su territorio: Un remix de la canción What Do You Mean? con la colaboración de Ariana Grande que se incluye en la edición deluxe de Purpose.

¿Tendrá también One Direction algo especial preparado para intentar marcar la diferencia y ganar a Justin Bieber?