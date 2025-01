Todos los artistas que participan en FireAid, el concierto solidario por los incendios en Los Ángeles

Te interesa Taylor Swift pide solidaridad por los incendios en Los Ángeles y desvela su propia donación

Los incendios de Los Ángeles (California) fueron un shock para la población estadounidense. Lo sucedido dejó 28 muertos, más de 16.000 hectáreas afectadas y unos 16.250 inmuebles destruidos desde que comenzaron las llamas el 7 de enero.

Al igual que ocurrió con la DANA en España, el mundo de la música ha querido unirse para ayudar a los afectados por los incendios a través de un concierto benéfico en directo, denominado FireAid. Todo el dinero recaudado se gestionará con la ayuda de la Annenberg Foundation y se destinará "a la creación de una organización para reconstruir la infraestructura de Los Ángeles, apoyar a las familias desplazadas y prevenir futuros desastres por incendios", según informa Billboard.

El espectáculo solidario tiene lugar durante la noche del jueves 30 al viernes 31 de enero en dos recintos diferentes: Intuit Dome y Kia Forum, ambos en Los Ángeles. Además, se retransmitirá en YouTube y otras plataformas para que los espectadores puedan contribuir económicamente a lo largo de todo el concierto.

El cartel del FireAid cuenta con 27 artistas que han querido unirse y contribuir activamente con esta iniciativa, producida por Irving Azoff y Live Nation. Entre todos los cantantes, destacan nombres como los de Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Green Day, Gracie Abrams, Olivia Rodrigo, P!nk, Red Hot Chili Peppers, Peso Pluma, Stevie Wonder o Tate McRae. Dave Matthews iba a actuar con John Mayer, pero ha cancelado su aparición por una enfermedad familiar.

Irving Azoff, en una entrevista con Billboard, asegura que no le sorprendió la rápida respuesta de los artistas para far forma a FireAid: "No me sorprende porque los músicos son de las personas más solidarias, conmovedoras y generosas de la cadena alimentaria. Así que no, no me sorprendió, me encantó, pero no me sorprendió... No se trata solo del dinero recaudado; vamos a crear una conciencia mundial sobre lo que realmente fueron estos incendios".

Todos los artistas que actúan en el Intuit Dome

Billie Eilish

Earth, Wind & Fire

Gracie Abrams

Jelly Roll

Katy Perry

Lady Gaga

Lil Baby

Olivia Rodrigo

Peso Pluma

Rod Stewart

Stevie Wonder

Sting

Tate McRae

Los cantantes del Kia Forum