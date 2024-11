Manuel Carrasco transforma el dolor en una canción por los afectados por las DANA: "Él siempre tiene las palabras exactas"

El pasado domingo 24 de noviembre, artistas en primera línea del panorama musical unieron sus voces en Música desde el corazón. Un concierto que tuvo lugar en el WiZink Center de Madrid con un único objetivo: recaudar fondos para los afectados por la DANA en Valencia. En esa cita, estuvieron Arde Bogotá, Dani Fernández, David Bisbal, Hijos de la Ruina, Natos, Waor &Reclycled J, Malú, Pablo Alborán, Raphael, Rozalén, Sole Giménez, Vanesa Martín y Viva Suecia.

También quien se sumó a esta cita es Manuel Carrasco, quien brilló con luz propia cantando un alegato por los perjudicados por el temporal en Valencia.

Manuel Carrasco y su canción dedicada a los afectados por la DANA

Con guitarra en mano, el artista onubense le dedicó unos versos llenos de emoción y empatía para los valencianos. Una canción inédita, con el que el intérprete de Qué Bonito es querer, transforma el dolor en un tema capaz de emocionar. Si quieres escuchar la canción al completo, no dudes en hacer clic al siguiente vídeo.

En su actuación, Carrasco interpeló a la solidaridad de la gente que ha colaborado con los afectados. "Existe un puente solidario/sus pilares son personas/ que cuando más lo necesita te lo lleva hasta la otra orilla/y el corazón te lo roba", ha expresado.

Con una actuación llena de emoción, el artista ha plasmado parte de la realidad vivida en Valencia, con versos de lo más gráficos. "Las manos manchadas de barro/las manos que se quedaron sin nada/ las manos de los que sin conocerte se ponen contigo al frente/las manos de la esperanza".

Aunque en su canción, no ha faltado la crítica: "Y otra vez hay que decirlo/el pueblo salvando al pueblo/otra vez lo ha demostrado, la gente se ha arremangado / y los de siempre sin hacerlo".

En su canción, tampoco ha faltado el reconocimiento a quienes han estado en primera línea ayudando. "Con unas botas de agua/y la impotencia hasta el cuello, los voluntarios han sido los que han llegado primero", ha manifestado.

Frente a todo lo que se comenta en redes, Manuel Carrasco cantaba en su tema "que nos quedamos a veces con el ruido de cuatro/que salen en internet/mal metiendo sin descanso/pueden decir lo que quieran...".

Entre las notas de su guitarra y una actuación desgarradora y llena de pasión, al intérprete de No dejes de soñar no le han faltado palabras hacia "la solidaridad, y ejemplo de humanidad que este país ha demostrado". Un canto que "es para lo que no tienen voz".

Reacciones en redes

El público ha sido unánime. Con un Manuel Carrasco volcado con los afectados, los internautas no han dudado el alabar la destreza musical del cantante, con un tema en el que muestra su empatía por esta causa.

"Él siempre tiene las palabras exactas. Gracias una vez más", "Manuel Carrasco cantando una canción dedicada a Valencia en el WiZink Center ¡Increíble!", "No se puede decir más claro", son algunos de los comentarios con el público ha mostrado su admiración por el cantante.