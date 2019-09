Tyler, The Creator sufre por amor en una mansión de lujo en el vídeo de 'A BOY IS A GUN*'

Lamentándose por las esquinas de una mansión de lujo, rapeando sobre la decepción cuando el amor no termina de cuajar.

Tyler, The Creator nos presenta a un ex amante en el vídeo de 'A BOY IS A GUN*', último clip extraído de su álbum de estudio 'IGOR'. Durante un evento de Apple Music el propio rapero contó que había extraído el título del single de la película francesa 'A girl is a gun', de Luc Moullet.

En 'IGOR' Tyler, The Creator samplea el clásico 'Bound' (1971) de Ponderosa Twins Plus One, conocido también por haber sido utilizado por Kanye West en 'Bound 2'.