Vampire Weekend te invita a un desayuno con tortitas en el videoclip de 'Harmony Hall'

Una serpiente verde neón se desliza entre pomelos y pintorescos arándanos en el vídeo de 'Harmony Hall', la canción que todo apunta que se convertirá en el single principal del nuevo disco de Vampire Weekend, bautizado 'Father of the Bride' y que todavía no tiene fecha de estreno.

El vocalista Ezra Koening se presenta como el clásico Arguiñano que te enseña las recetas más saludables en un santiamén. Sin embargo, en este desayuno con tortitas se cuela una serpiente que no augura nada bueno (el nuevo logo de Vampire Weeknd en redes es muy muy similar a este reptil).