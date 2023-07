Dj Varoc, de Toledo a pinchar en Tomorrowland con solo 16 años

Con apenas 16 años va a convertirse en el artista español más joven en participar en el popular festival de música electrónica.

Álvaro Calvo, que ha encontrado su vocación de adolescente, actuará este 2023 en el Festival Tomorroland.

Natural de Velada (Toledo), viajará hasta la ciudad de Boom (Bélgica) a finales de julio para poner banda sonora en uno de los espectáculos musicales más importantes del mundo.

Poco antes de cumplir los 10 años descubrió que la música corría por sus venas. A esa edad consiguió su diploma en la Showland Academy y un año más tarde, a los 11, se matriculó en la la prestigiosa escuela de INTED Electronic Music School (Madrid) donde se formó en informática musical, Dj y producción.

Su sitio es la cabina y detrás de ella ha pinchado en multitud de escenarios de todo el país. Desde la Sala la Riviera hasta el Brunch in the Park, pasando por festivales tan conocidos como el Dreambeach, A Summer Story o el Weeknd Beach.

"Un paso más en mi carrera, pero no el último", ha escrito el joven en sus redes sociales tras conocer la feliz noticia. "Tomorroland, te voy a hacer vibrar", prometía.

El cartel con su nombre, que forma parte de la selección de artistas de la Tomorroland Academy, se ha llenado de mensajes de felicitación.

Pero el talento de Varoc va más allá de poner música. Tal y como cuenta Tribuna de Talavera, el joven domina la mesa de mezclas y se divierte creando nuevos sonidos y producciones. Su primer trabajo fue No Limits, con solo 12 años, y el último que ha estrenado se llama Dream About You.