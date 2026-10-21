Venta general de entradas para los conciertos de Arde Bogotá en 2027: a qué hora empieza, precios y fechas

Los Cartageneros de Arde Bogotá posan antes de subir al escenario. | Sara Pizarro

Por fin, Arde Bogotá saca a la venta general las entradas para su gira Cómo construir un recuerdo, con la que el grupo de Cartagena recorrerá 11 ciudades españolas con 15 conciertos entre mayo y septiembre de 2027. Después de recorrer pequeñas salas con Hervideros, la banda convertirá su disco Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS) en un gran espectáculo en directo.

Si no has conseguido entradas durante la preventa, que estuvo abierta del lunes 19 al miércoles 21 para los miembros del Club de la Gente Sola, echa un vistazo a toda la información necesaria para comprar tickets durante la venta general:

Cuándo empieza la venta general

La venta general de Arde Bogotá empieza este jueves 22 de octubre a las 12:00 horas.

Dónde comprar las entradas

Las entradas pueden adquirirse a través de la página web del grupo: ardebogota.com.

Los tickets también salen a la venta a través de los canales oficiales de cada show. Por ejemplo, para el concierto de Barcelona se pueden adquirir entradas en United Live, mientras que para Zaragoza y Bilbao hay que entrar en Last Tour.

Según informa el grupo, cada persona puede comprar un máximo de cuatro entradas y la política de menores depende de cada recinto.

Precios de 'Cómo construir un recuerdo'

Las entradas para Cartagena, Barcelona, Toledo, Granada, Zaragoza, Gijón, A Coruña, Albacete y Sevilla tienen el mismo coste: 59,00 € (+ 4,00 € g.d.).

En Bilbao, el precio asciende a 63,00 €, mientras en Valencia las entradas de grada descienden a 49,00 €.

Las entradas se enviarán siete días antes de cada concierto

El grupo ha explicado que "las entradas tendrán entrega en diferido" para combatir la reventa ilegal: "Por razones de seguridad, te las harán llegar siete días antes del evento. Sin embargo, tú en todo momento eres el poseedor/a de las entradas. No te preocupes si no puedes ver el QR al realizar la compra; tendrás el comprobante de tu compra en el correo".

Todas las fechas de 'Cómo construir un recuerdo'

07 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 08 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 14 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 15 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 21 de mayo de 2027 - Barcelona - Parc del Fòrum

- Parc del Fòrum 29 de mayo de 2027 - Toledo - Recinto Ferial de La Peraleda

- Recinto Ferial de La Peraleda 12 de junio de 2027 - Bilbao - San Mamés

- San Mamés 19 de junio de 2027 - Granada - Complejo Deportivo Rafael Machado Villar (Armilla)

- Complejo Deportivo Rafael Machado Villar (Armilla) 25 de junio de 2027 - Valencia - Estadi Ciutat de València

- Estadi Ciutat de València 26 de junio de 2027 - Valencia - Estadi Ciutat de València

- Estadi Ciutat de València 03 de julio de 2027 - Zaragoza - Ibercaja Estadio

- Ibercaja Estadio 10 de julio de 2027 - Gijón - Gijón Life, Parque Hermanos Castro

- Gijón Life, Parque Hermanos Castro 31 de julio de 2027 - A Coruña - Recinto Coruña Sounds

- Recinto Coruña Sounds 04 de septiembre de 2027 - Albacete - IFAB

- IFAB 11 de septiembre de 2027 - Sevilla - Pop CAAC

Así será la gira

La banda presentará un espectáculo de nueva creación que trasladará al directo el universo creativo de su tercer álbum. Con esta nueva gira, Arde Bogotá abre un nuevo capítulo en la historia que ha construido alrededor de su último trabajo. Si el disco plantea un manual de instrucciones para fabricar un corazón que no sienta, Cómo construir un recuerdo propone una nueva pregunta: ¿qué hace falta para construir un recuerdo que nunca queramos olvidar?

La respuesta toma forma en un espectáculo que invita a dejar atrás la soledad y el olvido para celebrar aquello que somos capaces de construir juntos. Las canciones serán las instrucciones de esta nueva fábrica y el público, una parte imprescindible del proceso. La música, la iluminación, el sonido y la escenografía se unirán para convertir cada concierto en una experiencia colectiva, en la que los asistentes no serán únicamente testigos, sino protagonistas de un recuerdo compartido.