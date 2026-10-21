¿Cuánto cuestan las entradas de Arde Bogotá? Los precios para sus conciertos de 2027

Arde Bogotá tiene dos giras entre manos. En 2026 recorre España por varias salas con Hervideros, mientras en 2027 actuará en grandes recintos con Cómo construir un recuerdo.

Con esta nueva gira, el grupo abre un nuevo capítulo en la historia que ha construido alrededor de su nuevo álbum, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS). Si el disco plantea un manual de instrucciones para fabricar un corazón que no sienta, Cómo construir un recuerdo propone una nueva pregunta: ¿qué hace falta para construir un recuerdo que nunca queramos olvidar?

¿Cuánto cuestan las entradas de 'Cómo construir un recuerdo'?

Los precios de la gira ya están disponibles gracias a la preventa, la cual ha desvelado cuánto cuesta ver a Arde Bogotá en 2027.

Las entradas para Cartagena, Barcelona, Toledo, Granada, Zaragoza, Gijón, A Coruña, Albacete y Sevilla tienen el mismo coste: 59,00 € (+ 4,00 € g.d.). En Bilbao, el precio asciende a 63,00 €, mientras en Valencia las entradas de grada descienden a 49,00 €.

Todas las fechas de 'Cómo construir un recuerdo'

En total, Arde Bogotá ha anunciado 15 conciertos en 11 ciudades españolas:

07 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 08 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 14 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 15 de mayo de 2027 - Cartagena - Cuesta del Batel

- Cuesta del Batel 21 de mayo de 2027 - Barcelona - Parc del Fòrum

- Parc del Fòrum 29 de mayo de 2027 - Toledo - Recinto Ferial de La Peraleda

- Recinto Ferial de La Peraleda 12 de junio de 2027 - Bilbao - San Mamés

- San Mamés 19 de junio de 2027 - Granada - Complejo Deportivo Rafael Machado Villar (Armilla)

- Complejo Deportivo Rafael Machado Villar (Armilla) 25 de junio de 2027 - Valencia - Estadi Ciutat de València

- Estadi Ciutat de València 26 de junio de 2027 - Valencia - Estadi Ciutat de València

- Estadi Ciutat de València 03 de julio de 2027 - Zaragoza - Ibercaja Estadio

- Ibercaja Estadio 10 de julio de 2027 - Gijón - Gijón Life, Parque Hermanos Castro

- Gijón Life, Parque Hermanos Castro 31 de julio de 2027 - A Coruña - Recinto Coruña Sounds

- Recinto Coruña Sounds 04 de septiembre de 2027 - Albacete - IFAB

- IFAB 11 de septiembre de 2027 - Sevilla - Pop CAAC

Cómo comprar entradas

Para acceder a la preventa de Cómo construir un recuerdo, es obligatorio registrarse en el formulario de su comunidad, el Club de la Gente Sola, a través de este enlace. Los códigos para acceder a la preventa se enviarán entre el lunes 19 y el miércoles 21 de octubre, por lo que hay que afiliarse antes para tener acceso. "Recuerden revisar la carpeta de spam", alerta el grupo sobre el email con toda la información sobre la preventa.

Por su parte, la venta general de Arde Bogotá empieza el jueves 22 de octubre a las 12:00 horas. Las entradas podrán adquirirse a través de la página web del grupo: ardebogota.com. Los tickets también saldrán a la venta a través de los canales oficiales de cada show. Por ejemplo, para el concierto de Barcelona se podrán adquirir entradas en United Live, mientras que para Zaragoza y Bilbao hay que entrar en Last Tour.

Información práctica

Según informa el grupo, cada persona puede comprar un máximo de cuatro entradas y la política de menores depende de cada recinto.

Además, "las entradas tendrán entrega en diferido": "Por razones de seguridad, y como medida preventiva contra la reventa ilegal, te las harán llegar siete días antes del evento. Sin embargo, tú en todo momento eres el poseedor/a de las entradas. No te preocupes si no puedes ver el QR al realizar la compra; tendrás el comprobante de tu compra en el correo".