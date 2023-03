Del vestuario a las canciones: Las diferencias entre el 'Motomami World Tour' y el 'Motomami Festival Tour' de Rosalía

Rosalía acaba de iniciar su gira de festivales, Motomami Festival Tour, con un espectáculo por todo lo alto en el Lollapalooza de Argentina.

La cantante hará paradas en Latinoamérica, Norte América, pasando por España y el resto de Europa durante 2023 en los distintos festivales que se celebrarán a lo largo del año en varios de los países de estos contienentes.

En este primer show que ha ofrecido la catalana en lo que llevamos de año podemos apreciar varias diferencias con lo que hemos estado viendo durante 2022 en el Motomami Tour inicial.

Hacemos un repaso por los cambios más evidentes que ha integrado en este nuevo espectáculo.

Cambio de vestuario

La primera y más evidente es el cambio de vestuario. Rosalía ha utilizado el mismo outfit durante todo su show, un vestido sin mangas de cuadros celestes y blancos, con una cola y unas mangas a conjunto.

También hemos visto a la cantante con el mismo vestido en distinto color durante los ensayos del festival.

Este look no se parece ni de lejos a los que la catalana vistió en su tour mundial: el estilo que ha usado para el inicio de su gira de festivales es mucho más suave y dulce que los que hemos visto, y no evoca esa atmósfera agresiva que vimos anteriormente.

Rosalía usó un vestuario más elaborado en tonos principalmente rojos y negros (aunque, como podemos ver, también usó otros más llamativos). Además la estética era más potente, motera y urbana.

Los diferentes looks de Rosalí durante el Motomami Tour // Europa FM

La cantante también acostumbraba a levar peinados y maquillajes muy elaborados, al contrario que en esta ocasión, que ha acudido al festival "a cara lavada" y con un moño de andar por casa.

Lo que no podía faltar en ninguno de sus conciertos es el característico casco motomami, uno de los elementos más significativos de su espectáculo.

Modificaciones en la escenografía y coreografías

Respecto a la puesta en escena, durate el Motomami Tour Rosalía usó una escenografía bastante austera, pero no le hizo falta nada más porque el show era ella.

La cantante actuó sobre un escenario con una gran pantalla blanca donde se fueron proyectando distintas imágenes y creatividades.

El escenario de Lollapalooza ha sido similar al que encontramos en su tour mundial: pantallas, lona blanca y piano sobre el escenario.

Respecto a las coreografías, ha habido algunos cambios en temas como Despechá, que ha sido el más evidente, donde no solo ha modificado el baile, también ha traído una versión más electrónica al esceario.

Como podemos comprobar, poco tiene que ver con lo que vimos en los conciertos de 2022 de la artista.

Setlist del tour de festivales

Rosalía no se ha cortado a la hora de escoger las canciones que formarán parte de su concierto en estos festivales.

La catalana ha incluido casi una veintena de temas que interpretará en torno a la hora y media de espectáculo en la que no faltan los hits principales de Motomami, sus clásicos de El Mal querer, alguna que otra versión y los temas de su nuevo EP con Rauw Alejandro.

Saoko

Bizcochito

La Fama

De aquí no sales x Bulerías

La noche de anoche

Linda

Diablo

Despechá

LLYLM

Blinding Lights REMIX

Hentai

Candy

Motomami

Pienso en tu mirá

De plata

Reggaeton Medley

Who Am I REMIX

Besos

Vampiros

Héroe (versión del tema de Enrique Iglesias)

Con Altura

Malamente

Chicken Teriyaki

Cuuuuuute

Show end

Dolerme

G3N15

Durante su gira el setlist fue algo distinto: las canciones señaladas en negrita son algunas de las que no interpretó en el Motomami Tour, aunque también encontramos, como era de esperar, muchas similitudes.

Arrancó el show con SAOKO.

Incluyó el reggaetón medley con temas como Papi Chulo, TKN, Yo X Ti Tu X Mi y Gasolina.

y Presentaró Aislamiento en exclusiva, un tema que grabó durante el proceso de creación de Motomami pero que no incluyó en el álbum.

en exclusiva, un tema que grabó durante el proceso de creación de pero que no incluyó en el álbum. De Aquí No Sales mezclado con Bulerías.

mezclado con Como un G, La Combi Versace, Sakura y TKN formaron parte del repertorio.

formaron parte del repertorio. Cantó la canción Perdóname de La Factoría .

de . Dependiendo del país en el que realizaba el concierto, la cantante interpretó temas como Alfonsina y el mar, Catalina, Voce Vai Ver, Aguas de Março y Escrevi o teu Nome no Vento.

Se prevé que Rosalía siga introduciendo cambios de todo tipo durante los próximos show, pues este solo es el principio de un tour de festivales que pondrá fin el 22 de julio en París, y de aquí esa fecha la artista puede dar un giro a su performance.