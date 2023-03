Nueva puesta en escena y más natural que nunca: Rosalía arrasa en su primer show en el festival Lollapalooza de Argentina

Rosalía ha dado el pistoletazo de salida al Motomami Festival Tour 2023 en el Lollapalooza en Argentina.

Se trata del primer show de la catalana de este año, en el que únicamente se recorrerá el mundo tocando en festivales. La primera parada ha sido el Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires, recinto donde se ha celebrado el famosos festival argentino al que han acudido anteriormente artistas de la talla de Miley Cyrus o Dua Lipa.

La intérprete ha arrasado en su primer concierto de festivales de 2023, donde miles de asistentes no han parado de rugir junto a la motomami en un show donde no han faltado los mejores hits de su álbum más premiado.

Cambios en el show

En un espectáculo más sobrio en cuanto a la puesta en escena, pero my potente a nivel musical, Rosalía ha interpretado temas como SAOKO, Despechá, o Hentai a capela. Una performance llena de cambios, tanto en la escenografía, como en el vestuario y en las propias canciones.

Rosalía, más natural que nunca

La cantante ha dejado atrás los maquillajes extravagantes y los peinados pesados y llamativos para mostrar su versión más sencilla y natural ante miles de personas en este concierto.

Durante la actuación de Diablo, la artista ha cogido una toalla y se ha quitado todo el maquillaje de la cara.

Ademá, ha dado un bonito speech sobre la naturalidad y nos nuevos conceptos de belleza con el que ha terminado de predicar con el ejemplo.

"El glam se echó a perder. Este glam de ahora es el glam no glam. El makeup de ahora es no make up, el pelo de ahora es, como quede", ha expresado Rosalía a cara lavada mientras se recogía el pelo en un moño de estar por casa.

El mensaje de motivación a su equipo antes de empezar

Antes de que comenzase en concierto de Rosalía, la organización del festival abrió por error los micrófonos antes de tiempo y se pudo escuchar como la cantate dedicaba unas emocionantes palabras de cariño y admiración a su equipo de bailarines, los motopapis, que le han acompañado durante este proceso.

"Este es el primer show que estamos haciendo, espero que os sintáis muy orgullosos de lo que estamos haciendo, que lo disfrutéis, sabéis que no puedo hacer esto sin vosotros, me siento muy feliz y bendecida de que estéis aquí, y de verdad espero que disfrutéis esta noche ahí fuera en el escenario, y he aprendido mucho de vosotros durante este proceso y quiero que sepáis que os admiro y os quiero y estoy muy agradecida por vuestra presencia, ¿vamos a clavarlo vale?",

Una vez más Rosalía ha demostrado ser una artista muy comprometida con su trabajo y sus compañeros, y rebosa humildad pese a estar en lo más alto, señal de que, pese a su enorme éxito mundial, no se le ha subido la fama a la cabeza.