Vetusta Morla estrena videoclip para Fuego

En el vídeo de Fuego, Pucho, vocalista de la banda, se acerca a la danza contemporánea a las órdenes del coreógrafo Antonio Ruz, reciente ganador del premio Ojo Crítico en la categoría de danza.

El vídeo, basado en una idea original del autor de la canción, Guille Galván, ha sido realizado por Fernando Franco, colaborador habitual del grupo desde que filmó los videoclips de Lo que te hace grande y El hombre del saco de su anterior álbum, Mapas y ganador del premio Goya al Mejor Director Novel por su película La Herida.

“Cuando Guille Galván me contó la idea que tenía para realizar el videoclip de Fuego, una de las cosas que más me estimuló fue el reto de adentrarme en terrenos nuevos para mí; entre ellos, el trabajo con un coreógrafo, algo que no había hecho nunca antes y que, además, en este caso iba a tener la suerte de que fuese alguien de la talla de Antonio Ruz”, comenta el realizador.

El coreógrafo aprovechó al máximo la sencillez de la idea original: “en la propuesta, la limitación con el espacio y uso de la ropa se convirtió desde el principio en mi fuente inspiración. Usé la canción como punto de partida y llegué al primer ensayo con Pucho con la estructura coreográfica en mi cabeza, pero empezamos trabajando diferentes pautas de improvisación que siempre uso como herramientas, sobre todo cuando no conozco al “bailarín”, y enseguida descubrí el potencial de su fisicalidad y su plasticidad en el movimiento. Esa misma tarde, la terminamos”, asegura Ruz.

“Al ir avanzando en el proceso, me fui dando cuenta de que este fuego era, en realidad, un fuego cruzado de excitantes primeras experiencias para muchos: para el propio Antonio, que por primera vez ideaba un planteamiento coreográfico como esencia misma de un clip, o para Pucho, como bailarín expuesto por completo al objetivo de la cámara. Creo que la energía e inocencia tan bonitas de esa primera vez se han transmitido a todo el proceso, a los ensayos y al rodaje, y son parte esencial del propio resultado”, concluye Fernando Franco.

Con este videoclip, Vetusta Morla despide la gira de presentación de La Deriva en España, con más de cuarenta conciertos por todo el país. El pasado fin de semana arrancó en París la gira internacional que va a llevar el grupo a una docena de ciudades de Europa y América.