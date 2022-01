Viaja a 'Corea del Sur' con la nueva canción de La Pegatina

La Pegatina tiene algo que enseñarnos. Su nueva canción ya está aquí y es una colaboración con el grupo mexicano Panteón Rococó. Corea del Sur es el cuarto avance de su próximo disco de colaboraciones con artistas internacionales, que, a pesar de que aún no tiene fecha de lanzamiento, ya sabemos que el álbum verá la luz el próximo mes de abril.

Fue en septiembre cuando lanzaron Down For Love, el primer adelanto de este álbum en el que colaboran con los holandeses Chef´Special. Posteriormente llegaron Nothing But a Lie, con Querbeat, banda de música pop alemana, y Diez Minutos, con la banda uruguaya de rock La Vela Puerca.

Panteón Rococó, una banda reconocida a nivel internacional

Panteón Rococó es una banda mexicana que, en sus canciones, integra todos los sonidos y ritmos tradicionales de su país.

En 1995, Luis Román Dr. Shenka, Darío Espinosa, Hiram Paniagua, Francisco Barajas, Rodrigo Bonilla Gori, Missael Oseguera, Leonel Rosales Monel, Tanis y Felipe Bustamante comenzaron a tocar en fiestas y bares con el mismo objetivo que tenía La Pegatina cuando empezó, y que mantiene en la actualidad: conseguir que todo el mundo se anime a bailar con su mestizaje festivo, y sus estilos musicales de rumba y ska.

Actualmente, cuentan con más de 20 años de carrera y se han convertido en una banda mexicana con presencia internacional. De hecho, consiguieron llenar durante tres días seguidos el Foro Sol, es decir, unas 70.000 personas acudieron cada día a su encuentro para disfrutar de su música en directo. Y quien también ha acudido a su encuentro ha sido La Pegatina, ya que la admiración entre bandas es mutua y, desde hacía tiempo, tenían pendiente hacer una colaboración.

'Corea del Sur', un himno que canta a la igualdad social

Adrià Salas, Rubén Sierra, Ferrán Ibañez, Romain Renard, Ovidi Díaz y Axel Magnani, componentes de La Pegatina, están dando la vuelta al mundo con un objetivo principal: encontrar a los mejores artistas internacionales para su próximo álbum de estudio.

Con esta canción van de México a Corea del Sur. Este tema hace referencia a los problemas sociales y políticos que, en la actualidad, sufren todos los países del mundo. Esto es así debido a las clases sociales que, cada vez más, provocan desigualdad social.

Se trata de un mensaje de humanidad que traspasa las fronteras, hacia el otro lado del Atlántico, donde afirma que el lugar de origen de una persona no es relevante: todos somos iguales.