La Pegatina: "Nos escribió Zzoilo para hacer una versión acústica de 'Mon Amour"

Down for love es el último éxito de La Pegatina, y para hablar de él han estado con Iggy Rubín y Eva Soriano en Cuerpos especiales. La canción es una colaboración con Chef'Special, que les ha colocado durante varias semanas en el número 1 de las listas de éxitos de los Países Bajos.

Down for love es el adelanto de un disco que todavía no han acabado. "Es un disco que no iba a ser, se nos fue de las manos", han confesado sobre este nuevo trabajo que es una sucesión de colaboraciones. Surgió porque un grupo español (del que no pueden decir su nombre) les propuso hacer algo juntos, luego surgió lo de Chef'Special y más tarde, un trabajo con los alemanes Querbeat.

"Dijimos, ¿por qué no hacemos ahora con unos latinoamericanos? Entonces grabamos con gente de Argentina, México... Y luego el grupo inicial ha desaparecido. Nos ha hecho un ghosting. No se sabe nada pero nos ha puesto la semilla para hacer el disco", han contado sobre este futuro trabajo.

Las versiones de La Pegatina

La Pegatina ha sorprendido descubriendo un lado más desconocido: su pasión por hacer versiones y compartirlas en TikTok. Uno de sus éxitos es su versión de Ateo, de C. Tangana y Nathy Peluso.

"Nos escribió Zzoilo para hacer una versión acústica de Mon Amour, le dijimos que guay, pero por ahora se ha quedado en leído", han contado, para luego mandarle un mensaje entre risas a Zzoilo: "Y si me ignoras tanto..."

Cómo surgió la colaboración con Mägo de Oz

Quienes no han hecho ghosting a La Pegatina son los de Mägo de Oz, con quienes han lanzado recientemente la canción Tu madre es una cabra.

"Fue gracioso porque es una canción que es ska, un terreno que nosotros dominamos, pero no es el rollo de Mägo de Oz", han dicho sobre la colaboración que surgió gracias a un director de los videoclips con el que habían trabajado.

Asalto a Marc Gasol

No podía haber un grupo en el estudio tan multitudinario y saltarse la llamada al famoso. Más aún cuando el guitarrista Adrià Salas jugó de pequeño al baloncesto con Marc Gasol. "Jugaba con Marc de pequeño porque somos de la misma quinta", ha dicho sobre su excompañero, al que con 12-13 años no veía mucho mejor. "Yo era más rápido".

"¿Tienes el móvil de Marc Gasol?", preguntó Eva aprovechando la ocasión que le sirvió en bandeja el programa. ¡Atraco a mano armada y audio a Marc Gasol! "Te ponemos un AVE...", le dijo para animarlo a visitar el programa. ¿Se animará? Este lunes lo ha hecho Dani Fernández animado por Nil Moliner...

Test rápido a La Pegatina

¿En qué país han tenido que sobornar a alguien? En México porque te obligan las mordidas.

¿Cuál es el país más pequeño en el que habéis actuado? En Liechtenstein.

¿Y el más grande? China. Fue graciosa la gira en general. Fuimos teloneros de un grupo mongol, iban con el instrumento sin funda, se dedicaban a dormir, beber y tocar... Sólo se dedicaban a eso, íbamos en un autobús todos juntos y solo se levantaba para eso. Nos miraban diciendo 'Tonight party'... Hay un momento en que el mánager nos dijo, nos dieron unas normas de comportamiento y os las habéis saltado todas.