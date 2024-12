Victoria, bajista de Mäneskin, presenta 'RATATA', su nuevo single en solitario

Victoria vuelve para incendiar la pista de baile con su último single, Ratata, una ardiente fusión de energía latina y techno de alto octanaje. Combinando atronadores bombos con una percusión irregular y sincopada, el tema avanza con una energía implacable. A medida que los ritmos arrastran a los oyentes a un sonido vertiginoso, entrelazado con ganchos vocales latinos y sobresalientes, se teje una narrativa visceral que se siente a la vez ajustada en la producción.

Sobre el nuevo lanzamiento, Victoria ha declarado: "Estoy muy inspirada por todo lo que está pasando en Sudamérica ahora mismo. Me encanta el cruce entre el baile y el techno, y me divertí mucho experimentando con eso en 'Ratata', mezclando 4x4 techno con los elementos de percusión del baile funk de Río y las voces portuguesas. Lo he estado tocando en todos mis directos y siempre ha funcionado, así que tenía muchas ganas de publicarlo y compartirlo con todo el mundo".

Tras el éxito de su primer single en solitario Get Up Bitch! (Shake Ya Ass) con Anitta, que obtuvo el apoyo de pesos pesados como VTSS, Victoria sube la apuesta con un nuevo tema que es pura adrenalina auditiva. Victoria es conocida por ser la carismática bajista de la banda de rock italiana, Måneskin. La banda ha alcanzado fama mundial desde su irrupción en mayo de 2021 y, desde entonces, ha vuelto a cautivar a una nueva generación de oyentes de rock 'n' roll. Victoria descubrió una conexión inherente entre el groove de su bajo y los bombos del club. En este proyecto en solitario, combina estas influencias con el descaro y la estética de principios de los 2000, creando una fusión que se traduce en una experiencia de club sudorosa e hiperenergética.