Damiano David se estrena en solitario con 'Silverlines', una balada alejada de Måneskin: Letra y significado

Damiano David, vocalista de Måkeskin, debuta en solitario. Y lo hace con Silverlines, su primer single con el que cierra septiembre.

El cantante apuesta por una balada en la que su voz es la protagonista. El italiano le canta a sus miedos y todas aquellas incógnitas contra las que se tiene que enfrentar.

Lejos de la presencia desafiante y sensual del artista a la que estamos acostumbrados, Damiano se muestra más vulnerable que nunca con la letra de su nueva canción.

También a través de un videoclip en el que muestra sus puntos débiles y la lucha contra su mente con distintas metáforas oscuras y agobiantes.

Esta faceta en solitario del artista es su vía de escape al rock más provocativo con el que triunfa con la banda Måkeskin. En principio parece que el artista continuará como vocalista del grupo, pero ahora explora su parte más sensible y artística con singles como Silverlines.

Letra y significado de Silverlines

Esperaré un poco más

I'll wait a little longer

Solo para saber si me ahogaría

Just so I could know if I would drown

Caer en una rutina de odio egoísta que siempre he encontrado

Fall into a routine selfish loathing that I've always found

Tal vez es mi naturaleza

Maybe it's my nature

Para nunca ver el otro lado de la duda

To never see the other side of doubt

Pero últimamente eres la única razón por la que puedo encontrar una forma de evitarlo

But lately you're the only reason I can find a way around

¿Compramos estas rosas solo para que mueran?

Did we buy these roses just for them to die?

¿Los sentimientos están destinados a terminar?

Are sentiments just meant to end

¿O podría pensar demasiado en mí mismo hasta las líneas plateadas?

Or could I overthink myself to silver lines?

Estoy preocupado pero curioso, siempre estoy

I'm worrying yet curious, I'm always

Advirtiéndome de nuevo

Warning myself again

Nada duele tanto como alguien a quien amas

Nothing hurts quite like someone you love

Sabiendo que podría arrepentirme

Knowing I might regret it

Nada duele tanto como alguien a quien amas

Nothing hurts quite like someone you love

Porque no sé cómo ser mi

'Cause I don't know how to be my

No sé cómo ser yo mismo a tu alrededor

I don't know how to be myself around you

No sé cómo ser mi

Don't know how to be my

No sé cómo ser yo mismo sin ti

I don't know how to be myself without you

Mira a través de mi reflejo

Stare through my reflection

Lo mejor de mí siempre se desvanece

The best in me is always faded out

Tal vez si perdiera algo de importancia personal sería más claro ahora

Maybe if I lost some self-importance it'd be clearer now

Sin dudarlo

With no hesitation

Como esperar a que las palabras muevan tu boca

Like waiting for the words to move your mouth

Te seguiría a lugares oh desearía poder vivir sin

I'd follow you to places oh I wish that I could live without

¿Compré estas rosas solo para que mueran?

Did I buy these roses just for them to die?

Estoy preocupado pero curioso, siempre estoy

I'm worrying yet curious, I'm always

Advirtiéndome de nuevo

Warning myself again

Nada duele tanto como alguien a quien amas

Nothing hurts quite like someone you love

Sabiendo que podría arrepentirme

Knowing I might regret it

Nada duele tanto como alguien a quien amas

Nothing hurts quite like someone you love

Porque no sé cómo ser mi

'Cause I don't know how to be my

No sé cómo ser yo mismo a tu alrededor

I don't know how to be myself around you

No sé cómo ser mi

Don't know how to be my

No sé cómo ser yo mismo sin ti

I don't know how to be myself without you

No sé cómo ser mi

Don't know how to be my

No sé cómo ser yo mismo a tu alrededor

I don't know how to be myself around you

No sé cómo ser

Don't know how to be

No sé cómo ser yo sin ti

I don't know how to be myself whithout you

Horas sumando

Hours adding up

Deja mi mente sin resolver

Leave my mind with no resolve

Toma mi mano, sal por la puerta

Take my hand, walk out the door

Podría estar equivocado, pero no lo sé

Could be wrong, but I don't know

¿Puedo pensar demasiado en mí mismo hasta las líneas plateadas?

Can I overthink myself to silver lines

Nada duele tanto como

Nothing hurts quite like

Advirtiéndome de nuevo

Warning myself again

Nada duele tanto como alguien a quien amas

Nothing hurts quite like someone you love

Porque no sé cómo ser mi

'Cause I don't know how to be my

No sé cómo ser yo mismo a tu alrededor

Don't know how to be myself around you

No sé cómo ser mi

Don't know how to be my

No sé cómo ser yo mismo sin ti

I don't know how to be myself without you

No sé cómo ser mi

Don't know how to be my

No sé cómo ser yo mismo a tu alrededor

I don't know how to be myself around you

No sé cómo ser mi

Don't know how to be my

No sé cómo ser yo mismo sin ti

I don't know how to be myself without you