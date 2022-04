La vida de Raúl tras el éxito de 'Sueño tu boca': qué ha hecho en estos 22 años

Raúl estuvo a punto de ir a Eurovisión. El cantante de 47 años participó en la preselección de 2000 con la canción Sueño tu boca quedando de segundo por detrás de Serafín Zubiri. No logró el pase al festival de la canción pero sí el éxito, su canción sonó ese verano en todas las discotecas de España. Pero igual que llegó a lo más alto, pasó rápido a un muy segundo plano. ¿Qué ha hecho en este tiempo?

El cantante vasco nunca ha dejado de estar en activo. Empezó su carrera ese año 2000 y la ha continuado, aunque con menos repercusión, hasta hoy. De hecho, el videoclip de su último sencillo lo lanzó en enero bajo el título Perdona que te diga.

Sigue soñando con Eurovisión

Antes de esta canción, en 2021, había lanzado Contigo soñando, aunque en realidad con lo que sueña es con ir a Eurovisión. Se le quedó la espinita clavada desde que participó en aquel concurso en el año 2000.

"Esa es una espina que llevaré clavada. Siempre me he considerado un gran fan de Eurovision y es un gran sueño, pero cada vez lo veo más difícil de conseguir", contó en una entrevista que lanzó con motivo del lanzamiento de su último sencillo.

No descarta hacerlo. "No voy a decir 'de esta agua no beberé", decía recientemente en El Mundo. "Si algún día tengo la canción adecuada, ¿por qué no intentarlo?".

La trayectoria actual de Raúl

Su proyecto profesional actual no le lleva a pensar en Eurovisión. El cantante, que de 2000 a 2011 publicó seis álbumes de estudio, está centrado en el lanzamiento de sencillos, aunque tampoco es su prioridad.

"A día de hoy es muy complicado sacar un álbum completo porque exige una inversión que es más que probable que no recuperes, y más yo que lo hago todo de mi bolsillo… No tengo prisa por sacar nuevos singles, creo que las cosas deben salir cuando están acabadas y con la convicción de que el trabajo está bien realizado", aseguraba el artista cuando publicó su última canción. "Si para eso debe pasar un año… No pasa nada, me gusta cuidar con detalle cada cosa que hago".

Su objetivo hoy no es llegar a lo más alto. Lo dice en La Otra Crónica de El Mundo. De hecho, nunca lo fue y llegó a rechazar la oportunidad de trabajar en telenovelas mexicanas. "Después de esta montaña rusa que es mi carrera, me doy cuenta que lo único que quiero es ser feliz. Mi trabajo me da para vivir y soy un privilegiado porque hago lo que me gusta", asegura.

Para conseguir esa felicidad y esa tranquilidad, tiene claro que hay una cosa que no debería hacer: recopilar sus grandes éxitos en un disco. "Es una opción, pero temo versionar algo que está arraigado en la mente de las personas y que luego no esté al nivel que merece. Es muy difícil mejorar algo así", dice.

Sin pareja y pocas habilidades para ligar

Lo que no ha cambiado en su vida en estos 22 años es su situación sentimental. "Tengo 47 años y sigo solo. ¡Esto es un desastre!", dice cuando le preguntan por su situación sentimental.

Lo achaca a una cuestión suya: "Creo que es porque nunca he sabido ligar. Sí, le canto al amor y a la conquista, pero ¿qué hago? ¿Me pongo a cantar para ligar? ¡No! Es que, a pesar de todo, yo soy muy tímido. Además, me he vuelto un poco exigente. No sé exactamente lo que quiero, pero sí tengo claro lo que no quiero".

En Perdona que te diga le canta al desamor y dice que lo hace por propia experiencia. "No te quepa la menor duda", apunta en una entrevista en 20 minutos. "Solo tienes que ver que tengo cuarenta y siete años y estoy más solo que la una. Sigo creyendo en el amor romántico y puede que ese sea mi gran error."

Y no es que no le ponga empeño, eso no se le puede achacar. "Reconozco que he probado esas apps, ¡pero, qué va! No he tenido suerte".