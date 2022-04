NOS COLAMOS EN EL BACKSTAGE

El vídeo que muestra qué estaba haciendo Doja Cat y por qué llegó tarde a recoger el Grammy

Doja Cat recibió este domingo el premio Grammy a Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop gracias a Kiss Me More una colaboración con SZA. Es su primer triunfo en los premios de la música y no solo será recordado por su llanto. La artista llegó tarde al escenario. Ahora sabemos por qué. Hay un vídeo que muestra qué estaba haciendo el backstage.