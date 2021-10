"No, no vuelve": Dani Martín aclara en qué consiste la promo del regreso de El Canto del Loco

"No, no vuelve": Dani Martín aclara en qué consiste la promo de El Canto del Loco // Twitter

¡Misterio resuelto! Dos días después de que Dani Martín hiciese soñar a los fans de El Canto del Loco con un posible regreso de la banda madrileña, el cantante ha publicado un vídeo en redes anunciando en qué consiste ese supuesto regreso.

El cantante juega en este nuevo vídeo a responder la pregunta que le plantean la taxista y el entrevistador en los dos anteriores, uno lo publicó el domingo y el otro el lunes. ¿Y El Canto del Loco vuelve?

No, no vuelve es la respuesta y es también el título del álbum homenaje a la banda de su vida, El Canto del Loco.

"He regrabado diez canciones de El Canto del Loco y una inédita", dice en el vídeo que ha compartido en Twitter e Instagram. No, no vuelve es también el título de la primera canción de ese disco, que tiene fecha y hora. Saldrá a las plataformas el miércoles 6 de octubre a las 21:00.

La canción ya tiene letra. Dice así.. Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre.

No, no vuelve es el único título que se conoce de este nuevo trabajo, que todavía no tiene fecha de salida.

Los dos vídeos de Dani Martín

Dani Martín hizo saltar todas las alarmas el domingo a última hora cuando compartió un vídeo hablando con una taxista. "¡Qué canciones más buenas!", le decía la conductora antes de plantearla la pregunta del millón.

En el otro vídeo, que publicó el lunes 4, la pregunta se la hacía un periodista. Sin respuesta en ese vídeo, sí se dio un dato extra en la publicación: el regreso (o lo que fuese) sería a las 21:00 horas.

¿Cuándo y por qué se separó El Canto del Loco?

El Canto del Loco anunció su separación en febrero de 2010. La banda madrileña dijo entonces que el motivo no era otro que el deseo de sus miembros de empezar carreras en solitario. Ocho años después, Dani Martín dio otra versión.

"A El Canto Del Loco nos fue minando un cúmulo de historias para que nos separáramos", reveló el artista, al que le afectaron varios factores: "La muerte de mi hermana, las personas que gestionaban nuestras giras, cosas feas que ya se han hablado y todo el mundo lo sabe (...) el llevar nueve años juntos haciendo canciones, metidos en una furgoneta. Todo eso hace perder la ilusión, entonces buscamos una manera de volver a encontrar la ilusión".

Dos años más tarde el exmánager de la banda dio otra versión señalando a Patricia Conde, expareja de Dani Martín como motivo de la crisis. "Hubo un cambio sustancial en el comportamiento de Dani a partir de comenzar su relación con ella. Es una opinión personal mía, pero fue un poco la Yoko Ono de El Canto del Loco", dijo (no sin polémica) Carlos Vázquez Moreno, Tibu, en una entrevista con El Mundo: "Todo es supuesto y presunto, pero hay un cambio de actitud radical de Dani y del resto de miembros del grupo cuando aparece Patricia, entonces te da qué pensar".