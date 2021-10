¿Cuándo y por qué se separó El Canto del Loco? Las versiones sobre la ruptura

El Canto del Loco vuelve a estar en primera línea. De la noche a la mañana, el público del grupo de Dani Martín sueña con el regreso de la banda que quería entrar en los garitos en Zapatillas y que lo único que quería en la vida eran Besos.

No, no se trata de un ataque colectivo de nostalgia. Todo tiene que ver con la promo que el artista madrileño ha hecho en Instagram del que parece es su nuevo disco, un álbum con versiones de 10 temas del grupo que podría salir a la venta el miércoles 6 de octubre.

Ese día se desvelan las dudas que Dani Martín sembró entre sus seguidores, y no tan seguidores, al publicar dos vídeos seguidos en Instagram que terminan con la pregunta ¿y El Canto del Loco, qué? ¿Vuelve?

Con la pregunta aún sin resolver, hay otras dudas que sí se pueden despejar. ¿Cuándo y por qué se separó El Canto del Loco?

¿Por qué se separó El Canto del Loco?

Tras más de una década de reinado en el pop español, en febrero de 2010 El Canto del Loco decidió anunciar su separación. El motivo, según dijeron entonces, es que sus miembros querían seguir su carrera por separado.

"Vamos a empezar la gira de los tres separados juntos en un concierto, seguiremos cada uno por nuestro camino y terminaremos la gira juntos otra vez y volveremos a grabar", contó Dani Martín en la gala de los Premios de la Música, a donde acudió a recoger el galardón el Premio a la Mejor Gira de 2009 por el Hasta Luego Tour.

“Hubo un cúmulo de situaciones que nos distanciaron”

El público aceptó aquella primera versión pero el tiempo sacó otra a la luz. Con los años se supo de otras razones. El propio Dani Martín explicó en 2018 que el fallecimiento de su hermana Miriam, las malas influencias y el desgaste en la convivencia de los miembros de la banda habían propiciado el adiós de la banda. "A El Canto Del Loco nos fue minando un cúmulo de historias para que nos separáramos", reveló en una entrevista.

"A mí personalmente la muerte de mi hermana, las personas que gestionaban nuestras giras, cosas feas que ya se han hablado y todo el mundo lo sabe (...) el llevar nueve años juntos haciendo canciones, metidos en una furgoneta. Todo eso hace perder la ilusión, entonces buscamos una manera de volver a encontrar la ilusión", dijo Dani Martín.

La ilusión con la que había nacido el grupo en 1994 se acabó convirtiendo en algo asfixiante para sus integrantes. De hecho, Dani Martín comparó la separación de la banda con la de una pareja. "Tú decides darte un tiempo. En ese tiempo, uno de los dos o los dos conoce a otra persona y ese nuevo proyecto le enamora".

Dani Martín, que meses antes había confesado que repetiría todo lo bueno y lo malo de El Canto del Loco, contó en esa entrevista en YouTube una idea previa a la disolución que pareció no convencer a los que tomaban las decisiones sobre su carrera. Su propuesta era ofrecer un concierto junto al resto de integrantes de El Canto del Loco en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid para después dar paso a sus giras por separado.

Patricia Conde, "la Yoko Ono de ECDL"

A la versión de Dani Martín se sumó la de Carlos Vázquez Moreno, conocido como Tibu, el polémico exmánager del grupo, que incluso llegó a ingresar en la cárcel por una demanda de los integrantes. La razón fue una supuesta “apropiación indebida” de las ganancias de la gira que realizaron en los años 2008 y 2009, poco antes de su separación.

En noviembre del 2020, Tibu quiso arrojar un poco de luz ante los numerosos rumores y preguntas de sus fans sobre las causas reales que llevaron a la disolución de la formación madrileña. Según sus declaraciones en una entrevista con La Otra Crónica, la ruptura estuvo directamente relacionada con la relación de Dani Martín y Patricia Conde.

“Hubo un cambio sustancial en el comportamiento de Dani a partir de comenzar su relación con ella. Es una opinión personal mía, pero fue un poco la Yoko Ono de El Canto del Loco. Todo es supuesto y presunto, pero hay un cambio de actitud radical de Dani y del resto de miembros del grupo cuando aparece Patricia, entonces te da qué pensar”, dijo en la entrevista.

Dani Martín y Patricia Conde, en 2009 // Gtresonline

Tibu aprovechó la conversación con el suplemento rosa de El Mundo para declarar sobre su paso por la cárcel por la batalla judicial a la que se enfrentó contra Dani Martín y sus compañeros de banda en el año 2008: “He pagado los platos rotos, fui muy despistado y tremendamente dejado porque insisto que nunca me llegué a creer la realidad de todo esto. Nunca pensé que iba en serio hasta que me vi en el banquillo de la Audiencia Nacional. Si me encontrara con Dani Martín le tendería la mano y le diría que nos unen muchas más cosas de las que nos separan, que no ha pasado nada, y que yo no quiero venganza”