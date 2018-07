Whispers es el nuevo disco de Passenger

Los seguidores de Passenger están de enhorabuena. Tras el éxito de Let Her Go, la banda de Mike Rosenberg anuncia su vuelta con nuevo disco. El álbum, titulado Whispers , saldrá a la venta el próximo 9 de junio.

Tras el éxito de Let Her Go, canción que fue número 1 en Europa y Estados Unidos durante el pasado año, Passenger anuncia que publicará nuevo disco el próximo 9 de junio.

Este nuevo trabajo, que tendrá 11 canciones, se llamará Whispers y será el quinto disco de estudio desde que Mike Rosenberg decidió empezar su etapa como solista.

Whispers se ha grabado en el mismo pequeño estudio de Sydney que su predecesor, All The Little Lights publicado en 2012. Además Rosenberg ha querido contar con el mismo co-productor y muchos de los mismos músicos. A pesar de su sonido suntuoso y sinfónico que no escatima en metales y cuerdas, no se ha contado con un gran presupuesto y la grabación duró únicamente cinco semanas.

Según Rosenberg, en este nuevo trabajo se pueden escuchar canciones de amor, muerte o de lo que siente al hacerse mayor o envejecer:“Hay muchas grandes historias e ideas. También momentos sombríos sobre soledad y muerte aunque en general, es un álbum muy positivo".

Pero antes de empezar la gira el cantante y compositor de la banda británica ha confesado que le gustaría tocar en la calle durante los próximos meses: “Tocar en la calle sigue siendo lo que más me gusta hacer. Es una manera tan honesta de tocar música. Es para todo el mundo y es gratis. ¿Qué puede haber mejor que eso?”.