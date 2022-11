Yolanda, la mujer que enamoró a Pablo Milanés y que inspiró su famosa canción

Si hay una canción conocida de Pablo Milanés, esa canción es Yolanda. El músico cubano, fallecido este martes 22 de noviembre en Madrid, compuso este tema en 1970 y lo hizo para quien fue su gran amor, Yolanda Benet, madre de tres de sus hijas. El cantautor tiene otros dos hijos después, Antonio y Lian.

Pablo Milanés firma en esta balada la que podría decirse es una de las grandes declaraciones de amor de la historia de la música. Lo canta el propio cubano, quien escribió este tema solo 10 días después de dar la bienvenida a Lynn, la primera hija de la pareja.

Esto no puede ser no más que una canción

Quisiera fuera una declaración de amor

Romántica sin reparar en formas tales

Que ponga un freno a lo que siento ahora a raudales

La historia de Yolanda (y de la relación de Milanés y Benet) va más allá de la letra de la canción. La escritora Wendy Guerra la contó años después y relató algunos detalles del origen de esta famosa canción que en 1990 versionaría la banda española Danza Invisible.

La canción de Pablo Milanés a Yolanda

"Yo fui esa muchacha de la que él se enamoró y podía haber sido otra, no creo que tenga ningún mérito personal, el talento, por supuesto, es de él", dice Yolanda Benet siempre que le preguntan por la canción.

Pablo Milanés se la cantó por primera vez al regresar de un viaje al interior del país que tuvo que emprender poco después de nacer Lynn. "Cuando regresó nosotras estábamos en la casa de mi madre. La niña estaba majadera, lloraba, no se quería dormir; yo lo intentaba pero era una lucha. Llegó Noel Nicola y Pablo cogió la guitarra y me cantó No me pidas, Quiero poner la tierra a tus pies y Yolanda", cuenta al hablar de la canción a la que no pudo prestar atención la primera vez que escuchó.

Fue al llegar a noche y el silencio cuando Yolanda pudo escuchar sus versos y la bonita declaración de amor escondida en ellos.

Cuando te vi sabía que era cierto

Este temor de hallarme descubierto

Tú me desnudas con siete razones

Me abres el pecho siempre que me colmas

La relación de Pablo Milanés y Yolanda

Natural de Cienfuegos (Cuba), se fue a vivir a La Habana cuando era adolescente. Ahí empezó su carrera como guionista y asistente de dirección en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), lo que le llevó a trabajar en muchas películas cubanas de los sesenta y setenta.

La pareja se conoció en noviembre de 1968 cuando Yolanda trabajaba en el Icaic. Al escuchar Para vivir, Yolanda se dio cuenta de que el compositor, de entonces 23 años, no se parecía en nada a lo que sonaba en la época. Se enamoró de sus canciones y de su voz a pesar de no conocer personalmente al cantautor. Fue un amigo quien los juntó para trabajar juntos en el documental La primera carga al machete, para la que Milanés compuso cuatro canciones.

Yolanda Benet y Pablo Milanés empezaron su relación en 1969, dieron la bienvenida a su primera hija en 1970 y se dieron el "sí, quiero" en 1971 en La Habana Vieja, un año después de que Pablo Milanés compusiese su famosa canción Yolanda.

El matrimonio de Yolanda Benet y Pablo Milanés, que terminó su relación seis años después, tuvo otras dos hijas: Suylen y Haydee. La mediana, Suylen, falleció en enero de 2021 en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de La Habana tras ser ingresada con severas afectaciones cerebrales y un pronóstico "irreversible".

El divorcio de la pareja no terminó con su buena relación. "Debo haber visto cosas muy lindas, pero no recuerdo nada de mis padres juntos, a pesar de haber sido la primera de sus hijas, de estar allí cuando sucedieron los hechos, los buenos y los malos. Sé que durante años, tras el divorcio, han mantenido una relación bonita; mi madre siempre supo hablarme bien de mi papá —a pesar de todos los problemas que vivieron—, eso nos ayudó cuando éramos niñas", contó su hija Lynn en una entrevista publicada en 2013.

La primogénita de la pareja insistió en esa charla que entre la pareja "rencores no hay ninguno". "Ellos son dos personas que se respetan por eso, por el amor que vivieron juntos, por las cosas que pasaron juntos, y porque se quisieron... y todavía se quieren", dijo de sus padres.

'Yo no te pido', la otra canción de Pablo Milanés a Yolanda

Yolanda no es la única canción que Pablo Milanés compuso a Yolanda. Antes de esta eterna declaración de amor, el cubano le escribió Yo no te pido, una canción que confundió a la propia Yolanda.

Un día le cantó “yo no te pido que me bajes una estrella azul…” y ella le dijo: “Qué linda esa canción de Silvio [Rodríguez]”. Pablo Milanés le respondió: “No, Yolanda, es mía y para ti”.

La letra de 'Yolanda', la canción de Pablo Milanés

Esto no puede ser no más que una canción

Quisiera fuera una declaración de amor

Romántica sin reparar en formas tales

Que ponga un freno a lo que siento ahora a raudales

Te amo

Te amo

(Eternamente te amo)

Si me faltaras no voy a morirme

Si he de morir quiero que sea contigo

Mi soledad se siente acompañada

Por eso a veces sé que necesito

Tu mano

Tu mano

(Eternamente tu mano)

Cuando te vi sabía que era cierto

Este temor de hallarme descubierto

Tú me desnudas con siete razones

Me abres el pecho siempre que me colmas

De amores

De amores

Eternamente de amores

Si alguna vez me siento derrotado

Renuncio a ver el sol cada mañana

Rezando el credo que me has enseñado

Miro a tu cara y digo en la ventana

Yolanda

Yolanda

Eternamente, Yolanda

Yolanda

Eternamente, Yolanda

Eternamente, Yolanda