Zara Larsson muestra su swag en el videoclip 'Ain't My Fault'

Zara Larsson, que hace unos días declaró que odia a Chris Brown, acaba de lanzar el videoclip Ain't My Faul. Con este vídeo, la cantante sueca muestra su lado más swag y enseña sus dotes para el baile con grandes coreografías.

La joven artista, que empieza a destacar en el panorama musical y que ha triunfado este verano con This One's For You de David Guetta, está dispuesta a no pasar desapercibida y a sorprender siempre al público.