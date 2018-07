Mejores ofertas y cómo evitar timos en el Black Friday

El Black Friday se ha consolidado como una de las fechas más atractivas para las compras navideñas . El baile de ofertas es constante, por lo que desde las asociaciones de consumidores invitan a "comparar precios y no dejarse llevar por los descuentos" con el fin de evitar "ser víctimas de un engaño".

El portavoz de Facua-Consumidores en acción ha advertido de que muchas empresas "inflan sus precios" para luego aplicar descuentos que no afectan al valor de referencia del producto.

Por ello, para evitar el "engaño", la agrupación ha aconsejado el uso de las nuevas tecnologías para comparar en tiempo real el precio de venta al público de un producto en diferentes establecimientos. "Antiguamente, el consumidor debía desplazarse a otra tienda para comprobar si el precio de un producto era distinto. Ahora no. Ahora podemos mirar en las plataformas cuál es el establecimiento que ofrece el mejor precio", ha asegurado el portavoz.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a monitorizar durante un mes los precios de doce tiendas "online", entre las que se incluyen Amazon, Carrefour o El Corte Inglés, para comprobar su evolución en ese periodo.

Tras analizar más de 13.000 productos, ha constatado que "más de un 43 % no han variado su precio" desde el 24 de octubre al 22 de noviembre últimos. Respecto a los que sí varían, continúa predominando levemente las bajadas (29,2 %) frente a las subidas de precios (27,3%). Los productos con bajadas más frecuentes son los tecnológicos, como cámaras, móviles y televisores.

Por su parte, la Asociación General De Consumidores (ASGECO) ha remarcado a Efe la necesidad de definir el precio de referencia, que es el que "puede variar". "Los precios son libres. Si una empresa decide aumentarlo la semana anterior, puede, pero en realidad no les están aportando información veraz al consumidor", ha señalado la organización.

Durante este año, muchos comercios han alargado sus ofertas a toda la semana, popularizando el término "Black Week" por encima de "Black Friday" (viernes negro). Una estrategia que, según la ASGECO, hace que el consumidor "pueda perder la noción de cuál es el precio real de un producto". "Esto crea una frustración y fomenta la compra por impulso, porque además avisan que la oferta solo va a durar un día o una hora, y eso es una manera de impedir al consumidor que pueda actuar con autocontrol", han lamentado.

De hecho, Facua ha presentado una encuesta que refleja que un 83 % de los consumidores cree que "la gran mayoría de comercios oferta falsos descuentos en una parte de sus productos durante el Black Friday".

Según su portavoz, dicho porcentaje refleja la percepción de los consumidores de que se está produciendo un "engaño en el mercado". Esto pone el foco, por un lado, en "las empresas que producen fraude", y, por otro, en "la inacción de las administraciones de consumo de las comunidades autónomas", las cuales "no hacen públicas las irregularidades que se denuncian y que verifican".

Desde ASGECO han matizado que el Black Friday "no son rebajas, es una campaña de marketing", por lo que han aconsejado cautela y paciencia a los consumidores. "En periodo de ofertas, el ahorro real no es comprar un producto que no necesitas mucho más barato, sino comprar un producto que necesitas al mejor precio", ha sentenciado el responsable de la organización.