El motivo por el que Chenoa no quiere saber nada del amor: "Estoy muy en paz"

A sus 50 años, Chenoa tiene las cosas muy claras. Ahora mismo, la cantante está centrada en su carrera como presentadora de televisión, mientras mantiene la música como una pasión intermitente. Así lo explica ella misma en su última entrevista para La Razón, donde habla sobre su soltería y su carrera artística, entre otros temas.

Sobre el amor

"No me interesa el amor", responde Chenoa muy tajante sobre su vida sentimental. "Ahora mismo estoy muy centrada en lo que me da amor, que es hacer lo que me gusta, y estoy muy en paz con eso. Y creo que me lo he pasado muy bien también".

La artista admite que no le apetece iniciar una nueva relación amorosa: "No estoy cerrada, jamás, porque el amor es muy impredecible. Es como aquello de 'cuéntale los planes a Dios para que se eche unas carcajadas'; esto es lo mismo. Pero algo muy bueno tendría que llegar a mi vida para que yo le abra la puerta", reconoce.

A pesar de sus palabras, Chenoa defiende que sigue creyendo en el romanticismo: "Yo no podría tampoco cantarle al amor si no creyera en él. Sería una incoherencia. Partiendo de eso, me fascina ver a mis amigas que se enamoran. Y también es verdad que ahora puedo charlar con muchísima gente, con situaciones diferentes, y dar un poco de bálsamo, de paz, porque de todo se sale, todo irá bien".

Sobre el chándal

Durante la entrevista, Chenoa también se ha sincerado sobre el mítico 'Chándal-Gate', ese momento en el que confirmó su ruptura con David Bisbal. "Yo, a estas alturas, no me reconozco. Ahí veo a una chavala muy jodida, la verdad. La veo muy desprotegida, muy dolida. Me da mucha ternura, sinceramente. Cuando lo ponen, digo: 'Ay, qué lástima'. Porque eso es lo que se traduce de esa imagen constante", comenta.

"Es como que los medios han intentado que no crezca, que siga teniendo un chándal y 26 años", critica. "Por eso creo que mi trabajo de este año, de los 50 años y no de los 26, es mi manera de pegar un puñetazo en la mesa y decir: 'Señores, tengo 50. Son 25 años ya, y estoy aquí. Y estoy bien'".

Sobre la industria musical

En cuanto a su carrera musical, Chenoa admite que está centrada en la televisión y que no tiene previsto publicar ningún álbum. "No hago música porque tenga que hacerla o porque ya toca, no me gusta la obligación en la música. En otros trabajos sí acepto eso, pero en la música me parece forzado y no lo hago a gusto. Y si no me apetece cantar, no canto, directamente", explica antes de mencionar que este mes de julio cantó en las Fiestas de El Carmen 2025 de Santurtzi (Santurce).

"Si no me apetece cantar, no canto, directamente"

"Los discos ahora mismo no me llaman la atención", añade. "Lamento decirlo, porque yo soy muy de vinilos. Pero está el patio un poquito ajetreado, ¿sabes? Es una inversión que luego no me remunera nada, en ningún sentido. Porque me da mucha pena que se queden canciones en el disco que luego no terminan de exponerse como yo quiero".