Qué es el mal de altura, el problema por el que Jorge Javier Vázquez ha tenido que ser hospitalizado en Perú

Jorge Javier Vázquez ha publicado una serie de imágenes en las que aparece en silla de ruedas y con suministro de oxígeno, así como otras fotografías en las que aparece metido en una cámara hiperbárica.

"Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más", ha empezado explicando a sus seguidores a través de Instagram. "El lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo! Una fiesta", ha añadido, explicando que tras el alta hospitalaria ha podido visitar el Macchu Picchu "chutándose" oxígeno cada 10 minutos.

¿Qué es el mal de altura?

El mal de altura, también conocido como mal de montaña, sucede cuando se produce una falta de oxígeno a grandes altitudes. En general, una persona puede ascender entre 1.500 y 2.000 metros en un día sin problema, pero un 20% de las personas que ascienden hasta los 2.500 metros y el 40% de las que ascienden hasta los 3.000 metros en un día, presentan alguna forma de mal de altura. Por otro lado, el mal de altura puede presentarse a menos metros en personas más sensibles.

Síntomas del mal de altura

Entre los síntomas más comunes del mal de altura se encuentran el dolor de cabeza, náuseas, cansancio, pérdida de apetito e irritabilidad.

Los casos más graves incluyen dificultad para para respirar y edema pulmonar —como ha sido el caso de Jorge Javier Vázquez—, que ocurre cuando los pulmones se llenan de líquido. Esa consecuencia, que es la que provoca más muertes por mal de altura, suele presentarse entre las 24 y 96 horas después de haber ascendido a más de 2.500 metros de altitud.

Otra consecuencia grave del mal de altura es el edema cerebral. Un trastorno raro pero potencialmente mortal en el que el encéfalo se llena de líquido y si no se trata rápidamente, la persona puede entrar en coma.

Tratamiento para el mal de altura

Por lo general, el mal de altura se trata prescribiendo descanso y en algunos casos fármacos. En casos más graves, como le ha ocurrido al presentador, se puede requerir de un tratamiento más complejo como la cámara hiperbárica para estabilizar el oxígeno del cuerpo.