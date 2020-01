Así funciona 'mi DGT', la nueva app para llevar el carné de conducir en el móvil

La DGT llevaba meses desarrollando una aplicación para acercar a los conductores información y avisos, además de permitir llevar el carné de conducir en el móvil. 'miDGT', que es como se ha bautizado a la app, ya está disponible para Android y para iOS. Para acceder a ella será necesario el uso del DNI electrónico o en su defecto el certificado digital, datos que podemos pedir a la Administración sino los tenemos.

De momento, 27.000 usuarios han podido comprobar con sus móviles cómo funciona la aplicación gracias a su versión 'beta'. Próximamente estará disponible para el resto de usuarios.

EL CARNÉ DE CONDUCIR, DIGITAL

El primer paso para el lanzamiento de la app ha sido la digitalización de la licencia de conducción, que ahora tendrá validez legal en su formato móvil. Así, en cuanto la aplicación se adapte a la legislación vigente, llevar el permiso de conducir integrado en la aplicación será tan válido como el formato físico. De momento, todavía debemos llevar la versión de plástico.

La nueva app de miDGT / DGT

ACCESO A DOCUMENTACIÓN Y MULTAS

No solo tendrás acceso a la información de tus vehículos, también podrás consultar el número de puntos que tienes en el carnet. Los puntos se restablecen cuando después de tres años no has cometido ninguna infracción. Además, la app informará de las novedades que se establezcan en la normativa.

La información de la etiqueta ECO también estará disponible en miDGtT, pero lo más útil serán las notificaciones de multas. La app te permitirá saber si tienes algún pago pendiente.